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الرياض.. انطلاق بطولة كأس هيئة الرياضة للرياضات الإلكترونية بعد غدٍ

وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركاً ومشاركة

تنطلق بعد غد بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز "أبسك" للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها هيئة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال زيارة موقع البطولة عبر الرابط التالي https://gsaecup.com والاطلاع على تفاصيل وجدول المسابقات الإلكترونية، على أن ينتهي التسجيل غداً، حيث وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركاً ومشاركةً، ستجرى بينهم قرعة إلكترونية لتحديد المشاركين الفعليين، كما سيتم أيضاً توضيح كل تفاصيل المنافسات وأوقاتها والجدول الزمني.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور طوال أيام البطولة.

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الرياض.. انطلاق بطولة كأس هيئة الرياضة للرياضات الإلكترونية بعد غدٍ
سبق

تنطلق بعد غد بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز "أبسك" للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها هيئة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال زيارة موقع البطولة عبر الرابط التالي https://gsaecup.com والاطلاع على تفاصيل وجدول المسابقات الإلكترونية، على أن ينتهي التسجيل غداً، حيث وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركاً ومشاركةً، ستجرى بينهم قرعة إلكترونية لتحديد المشاركين الفعليين، كما سيتم أيضاً توضيح كل تفاصيل المنافسات وأوقاتها والجدول الزمني.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور طوال أيام البطولة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:14 PM

الرياض.. انطلاق بطولة كأس هيئة الرياضة للرياضات الإلكترونية بعد غدٍ

وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركاً ومشاركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق بعد غد بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز "أبسك" للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها هيئة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال زيارة موقع البطولة عبر الرابط التالي https://gsaecup.com والاطلاع على تفاصيل وجدول المسابقات الإلكترونية، على أن ينتهي التسجيل غداً، حيث وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركاً ومشاركةً، ستجرى بينهم قرعة إلكترونية لتحديد المشاركين الفعليين، كما سيتم أيضاً توضيح كل تفاصيل المنافسات وأوقاتها والجدول الزمني.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور طوال أيام البطولة.

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