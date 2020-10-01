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"ترامب" و"بوتين" و"ماكرون" يدعون لوقف القتال في "قره باغ"

طالبوا بالتعهد باستئناف المفاوضات دون وضع شروط مسبقة

اتفق رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، على صيغة بيان حول الوضع في "قره باغ"، حيث دعوا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط.

وصدر البيان منشوراً على موقع "الكرملين" على الإنترنت، وقال: رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية، الذين يمثلون البلدان المشاركة في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي يحدث على خط التماسّ في منطقة النزاع في إقليم "قره باغ".

وأضاف البيان: ندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين القوات المسلحة للأطراف المعنية.

دونالد ترامب قره باغ

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" و"بوتين" و"ماكرون" يدعون لوقف القتال في "قره باغ"
سبق

اتفق رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، على صيغة بيان حول الوضع في "قره باغ"، حيث دعوا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط.

وصدر البيان منشوراً على موقع "الكرملين" على الإنترنت، وقال: رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية، الذين يمثلون البلدان المشاركة في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي يحدث على خط التماسّ في منطقة النزاع في إقليم "قره باغ".

وأضاف البيان: ندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين القوات المسلحة للأطراف المعنية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:09 PM

"ترامب" و"بوتين" و"ماكرون" يدعون لوقف القتال في "قره باغ"

طالبوا بالتعهد باستئناف المفاوضات دون وضع شروط مسبقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفق رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، على صيغة بيان حول الوضع في "قره باغ"، حيث دعوا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط.

وصدر البيان منشوراً على موقع "الكرملين" على الإنترنت، وقال: رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية، الذين يمثلون البلدان المشاركة في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي يحدث على خط التماسّ في منطقة النزاع في إقليم "قره باغ".

وأضاف البيان: ندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين القوات المسلحة للأطراف المعنية.

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