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كيف تمدّد تأشيرة خروج نهائي لخادمة منتهية إقامتها؟ "الجوازات" تجيب

تحدثت عن إلغاء وإعادة إصدار إلكتروني عبر منصة "أبشر" لصاحب العمل

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يتم إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" لصاحب العمل دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات، أو اصطحاب الأوراق.

جاء ذلك رداً على مغرّدة بشأن الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية إقامتها منتهية، وسبب التمديد هو إلغاء الرحلة من الخطوط السعودية.

وأكّدت "الجوازات" أنه يُشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكّن من إتمام الإجراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تمدّد تأشيرة خروج نهائي لخادمة منتهية إقامتها؟ "الجوازات" تجيب
سبق

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يتم إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" لصاحب العمل دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات، أو اصطحاب الأوراق.

جاء ذلك رداً على مغرّدة بشأن الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية إقامتها منتهية، وسبب التمديد هو إلغاء الرحلة من الخطوط السعودية.

وأكّدت "الجوازات" أنه يُشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكّن من إتمام الإجراء.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:56 AM

كيف تمدّد تأشيرة خروج نهائي لخادمة منتهية إقامتها؟ "الجوازات" تجيب

تحدثت عن إلغاء وإعادة إصدار إلكتروني عبر منصة "أبشر" لصاحب العمل

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
4,693

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يتم إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" لصاحب العمل دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات، أو اصطحاب الأوراق.

جاء ذلك رداً على مغرّدة بشأن الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية إقامتها منتهية، وسبب التمديد هو إلغاء الرحلة من الخطوط السعودية.

وأكّدت "الجوازات" أنه يُشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكّن من إتمام الإجراء.

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