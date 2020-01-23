واشنطن: لا تصعيد في أنشطة "داعش" بعد مقتل "سليماني"

"جيفري" أشار إلى توقف عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم (الخميس)؛ أن الولايات المتحدة لا تشهد تصاعدًا في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أسابيع من ضربة بطائرة أمريكية مسيّرة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأوضح "جيفري" للصحفيين أن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقّفت في العراق؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن اهتمام واشنطن ينصبّ حاليًّا على حماية القوات، وأن محادثات تُجرى مع حكومة بغداد بشأن سبل المضي قدمًا بعد أن صوّت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.