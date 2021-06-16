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"الجدعان" يشكر القيادة لصدور قرار "الوزراء" بدمج "التقاعد" في "مؤسسة التأمينات"

أكد أنه يستهدف توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر أن قرار الدمج يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتشديدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظامًا تكافليًا يعزز الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجدعان أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويُسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

واختتم وزير المالية تصريحه داعيًا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعيهما بالنجاح والتوفيق ويسدد رأيهما لكل ما فيه خير وصلاح.

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"الجدعان" يشكر القيادة لصدور قرار "الوزراء" بدمج "التقاعد" في "مؤسسة التأمينات"
سبق

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر أن قرار الدمج يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتشديدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظامًا تكافليًا يعزز الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجدعان أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويُسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

واختتم وزير المالية تصريحه داعيًا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعيهما بالنجاح والتوفيق ويسدد رأيهما لكل ما فيه خير وصلاح.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:38 AM

"الجدعان" يشكر القيادة لصدور قرار "الوزراء" بدمج "التقاعد" في "مؤسسة التأمينات"

أكد أنه يستهدف توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر أن قرار الدمج يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتشديدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور مهم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظامًا تكافليًا يعزز الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجدعان أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويُسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

واختتم وزير المالية تصريحه داعيًا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعيهما بالنجاح والتوفيق ويسدد رأيهما لكل ما فيه خير وصلاح.

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