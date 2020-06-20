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الكويت: 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 536 حالة يرفع حالات الشفاء إلى 30726

أعلن الدكتور عبدالله السند الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 39.145.

وقال "السند" في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن الوضع الوبائى فى البلاد: توفيت 6 حالات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة.

وكشف عن تعافي 536 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30726.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن الدكتور عبدالله السند الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 39.145.

وقال "السند" في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن الوضع الوبائى فى البلاد: توفيت 6 حالات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة.

وكشف عن تعافي 536 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30726.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:02 PM

الكويت: 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 536 حالة يرفع حالات الشفاء إلى 30726

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الدكتور عبدالله السند الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 39.145.

وقال "السند" في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن الوضع الوبائى فى البلاد: توفيت 6 حالات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة.

وكشف عن تعافي 536 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30726.

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