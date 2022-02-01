"بايدن" يوجّه بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين

أشار إلى تواصل يومي مع أبوظبي لمعالجة اعتداءات المليشيا

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم الإمارات والسعودية، خلال حديثه عن هجوم لمليشيا الحوثي بصاروخ بالستي على الإمارات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

وقال "بايدن" للصحافيين على هامش لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي: "نحن على تواصل يومي مع الإماراتيين لمعالجة تلك التهديدات".

وأضاف: "لقد وجّهت وزير الدفاع لويد أوستن إلى فعل كل شيء ممكن؛ للتأكيد على الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ومنطقة الخليج العربي".

ودمّرت الدفاعات الإماراتية صاروخاً بالستياً أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاهها، دون وقوع خسائر في الأرواح.