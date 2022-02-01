النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" يوجّه بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين

أشار إلى تواصل يومي مع أبوظبي لمعالجة اعتداءات المليشيا

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم الإمارات والسعودية، خلال حديثه عن هجوم لمليشيا الحوثي بصاروخ بالستي على الإمارات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

وقال "بايدن" للصحافيين على هامش لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي: "نحن على تواصل يومي مع الإماراتيين لمعالجة تلك التهديدات".

وأضاف: "لقد وجّهت وزير الدفاع لويد أوستن إلى فعل كل شيء ممكن؛ للتأكيد على الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ومنطقة الخليج العربي".

ودمّرت الدفاعات الإماراتية صاروخاً بالستياً أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاهها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" يوجّه بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين
سبق

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم الإمارات والسعودية، خلال حديثه عن هجوم لمليشيا الحوثي بصاروخ بالستي على الإمارات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

وقال "بايدن" للصحافيين على هامش لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي: "نحن على تواصل يومي مع الإماراتيين لمعالجة تلك التهديدات".

وأضاف: "لقد وجّهت وزير الدفاع لويد أوستن إلى فعل كل شيء ممكن؛ للتأكيد على الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ومنطقة الخليج العربي".

ودمّرت الدفاعات الإماراتية صاروخاً بالستياً أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاهها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:35 PM

"بايدن" يوجّه بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين

أشار إلى تواصل يومي مع أبوظبي لمعالجة اعتداءات المليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,400

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم الإمارات والسعودية، خلال حديثه عن هجوم لمليشيا الحوثي بصاروخ بالستي على الإمارات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

وقال "بايدن" للصحافيين على هامش لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي: "نحن على تواصل يومي مع الإماراتيين لمعالجة تلك التهديدات".

وأضاف: "لقد وجّهت وزير الدفاع لويد أوستن إلى فعل كل شيء ممكن؛ للتأكيد على الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ومنطقة الخليج العربي".

ودمّرت الدفاعات الإماراتية صاروخاً بالستياً أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاهها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة