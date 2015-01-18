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"أوبك": الطلب على النفط لم يتأثر بـ"أوميكرون" كما كان متوقعًا

أشارت إلى الغموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود

ذكرت منظمة "أوبك" أن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط، جاء أضعف مما كان متوقعًا.

وقالت المنظمة: إن الطلب على النفط كان أعلى مما كان متوقعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وأضافت: تأثير "أوميكرون" على النفط محدود، وهناك غموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود.

وأشارت "أوبك" إلى أنها حرصت على الاحتفاظ بتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أوبك": الطلب على النفط لم يتأثر بـ"أوميكرون" كما كان متوقعًا
سبق

ذكرت منظمة "أوبك" أن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط، جاء أضعف مما كان متوقعًا.

وقالت المنظمة: إن الطلب على النفط كان أعلى مما كان متوقعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وأضافت: تأثير "أوميكرون" على النفط محدود، وهناك غموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود.

وأشارت "أوبك" إلى أنها حرصت على الاحتفاظ بتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
04:12 PM

"أوبك": الطلب على النفط لم يتأثر بـ"أوميكرون" كما كان متوقعًا

أشارت إلى الغموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة "أوبك" أن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط، جاء أضعف مما كان متوقعًا.

وقالت المنظمة: إن الطلب على النفط كان أعلى مما كان متوقعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وأضافت: تأثير "أوميكرون" على النفط محدود، وهناك غموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود.

وأشارت "أوبك" إلى أنها حرصت على الاحتفاظ بتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,669
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,535
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,835
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,703

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