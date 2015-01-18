"أوبك": الطلب على النفط لم يتأثر بـ"أوميكرون" كما كان متوقعًا

أشارت إلى الغموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود

ذكرت منظمة "أوبك" أن تأثير "أوميكرون" على الطلب على النفط، جاء أضعف مما كان متوقعًا.

وقالت المنظمة: إن الطلب على النفط كان أعلى مما كان متوقعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وأضافت: تأثير "أوميكرون" على النفط محدود، وهناك غموض بشأن أي سلالات جديدة قد تعيد القيود.

وأشارت "أوبك" إلى أنها حرصت على الاحتفاظ بتوقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل.