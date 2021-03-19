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"فيصل بن فرحان "يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان "يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
12:33 AM

"فيصل بن فرحان "يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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