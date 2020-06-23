وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود .. والتقديم غداً

بمسميات مختلفة للعمل بجهات عدة داخل الجامعة والتقديم إلكترونياً

أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمرتبة "أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة"، وأخرى بمسمى "باحث"؛ لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بجهات عدة داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ غداً ويستمر لمدة خمسة أيام.