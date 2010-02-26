ومن جانبه، انتهز مدير جوازات المنطقة اللواء الهويش هذه الفرصة برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة الوطنية ٥٧ متمنيا لهم دوام الأمن والرخاء والاستقرار.

وشملت الفعاليات توزيع الزهور وأعلام المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة وكذلك عرض اللوحات التي تحتوي على الشعارات والعبارات الوطنية لدولة الكويت إضافة إلى مشاركة فرقة أطفال جمعية الثقافة والفنون اللاتي يرتدين الزى الكويتي ورسامين الجمعية المحترفين بالترحيب بالأشقاء.

جاء ذلك بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وبأشراف مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش.

شاركت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة في احتفال ذكرى اليوم الوطني ٥٧ لدولة الكويت الشقيق من خلال مشاركة الركاب القادمين والمغادرين بصالات مطار المدينة الفرحة بهذا اليوم السعيد.

جوازات المدينة تشارك في الاحتفال باليوم الوطني 57 لدولة الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-26 شاركت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة في احتفال ذكرى اليوم الوطني ٥٧ لدولة الكويت الشقيق من خلال مشاركة الركاب القادمين والمغادرين بصالات مطار المدينة الفرحة بهذا اليوم السعيد. جاء ذلك بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وبأشراف مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش. وشملت الفعاليات توزيع الزهور وأعلام المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة وكذلك عرض اللوحات التي تحتوي على الشعارات والعبارات الوطنية لدولة الكويت إضافة إلى مشاركة فرقة أطفال جمعية الثقافة والفنون اللاتي يرتدين الزى الكويتي ورسامين الجمعية المحترفين بالترحيب بالأشقاء. ومن جانبه، انتهز مدير جوازات المنطقة اللواء الهويش هذه الفرصة برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة الوطنية ٥٧ متمنيا لهم دوام الأمن والرخاء والاستقرار.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439 02:16 AM

جوازات المدينة تشارك في الاحتفال باليوم الوطني 57 لدولة الكويت استقبلت الركاب القادمين والمغادرين في المطار بالزهور والزي الكويتي





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شاركت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة في احتفال ذكرى اليوم الوطني ٥٧ لدولة الكويت الشقيق من خلال مشاركة الركاب القادمين والمغادرين بصالات مطار المدينة الفرحة بهذا اليوم السعيد.

جاء ذلك بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وبأشراف مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش.

وشملت الفعاليات توزيع الزهور وأعلام المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة وكذلك عرض اللوحات التي تحتوي على الشعارات والعبارات الوطنية لدولة الكويت إضافة إلى مشاركة فرقة أطفال جمعية الثقافة والفنون اللاتي يرتدين الزى الكويتي ورسامين الجمعية المحترفين بالترحيب بالأشقاء.

ومن جانبه، انتهز مدير جوازات المنطقة اللواء الهويش هذه الفرصة برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة الوطنية ٥٧ متمنيا لهم دوام الأمن والرخاء والاستقرار.