النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

القطيف.. ضبط عمال تغش في لحوم الدجاج الفاسد لإعادة تسويقه

أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من اللحوم منتهية الصلاحية

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
القطيف.. ضبط عمال تغش في لحوم الدجاج الفاسد لإعادة تسويقه
سبق

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
07:18 PM

القطيف.. ضبط عمال تغش في لحوم الدجاج الفاسد لإعادة تسويقه

أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من اللحوم منتهية الصلاحية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
152

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,674

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة