وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة.

القطيف.. ضبط عمال تغش في لحوم الدجاج الفاسد لإعادة تسويقه فهد الغبيوي سبق 2020-08-15 ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 07:18 PM

القطيف.. ضبط عمال تغش في لحوم الدجاج الفاسد لإعادة تسويقه أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من اللحوم منتهية الصلاحية





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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة القطيف، عمالة مخالفة تدير موقعاً يتم فيه إذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية ويعاد توزيعه بتواريخ جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من لحوم الدواجن قبل بيعها، حيث تعمد العمالة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية، ويتم تقطيعه على أنه مبرد بتواريخ إنتاج جديدة، وقد تم ضبط هذه الكمية قبل بيعها.