النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد شكوى.. "الصحة" تُدخل "مريض الجلطة" إلى مدينة مكة الطبية

لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل وتقديم الرعاية الصحية

قالت مصادر في التجمع الصحي بمكة المكرمة لـ"سبق" إنه تم نقل الإعلامي "أحمد الأحمدي" والذي تعرض لجلطة الأسبوع الماضي؛ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ لتلقي العلاج.

وقال مصدرٌ في التجمع الصحي بمكة المكرمة إنه استمرارًا لما قُدم للمريض بمستشفى حراء العام، وللاطمئنان على صحته وسلامته ولمزيد من العناية، فقد تم نقل الحالة للمدينة الطبية لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل، وتقديم الرعاية الصحية، متمنيًا له موفور الصحة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا بعنوان "بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. مواطن بمكة يتعرّض لجلطة والصحة تحقق"؛ جاء فيه أن مواطنًا اتهم مستشفى بمكة باستبعاد إصابته بجلطة عند مراجعته، قبل أن يؤكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.

وشدد التجمع الصحي بمكة المكرمة حينها على لسان متحدثه، بأنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وأنه سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد شكوى.. "الصحة" تُدخل "مريض الجلطة" إلى مدينة مكة الطبية
سبق

قالت مصادر في التجمع الصحي بمكة المكرمة لـ"سبق" إنه تم نقل الإعلامي "أحمد الأحمدي" والذي تعرض لجلطة الأسبوع الماضي؛ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ لتلقي العلاج.

وقال مصدرٌ في التجمع الصحي بمكة المكرمة إنه استمرارًا لما قُدم للمريض بمستشفى حراء العام، وللاطمئنان على صحته وسلامته ولمزيد من العناية، فقد تم نقل الحالة للمدينة الطبية لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل، وتقديم الرعاية الصحية، متمنيًا له موفور الصحة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا بعنوان "بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. مواطن بمكة يتعرّض لجلطة والصحة تحقق"؛ جاء فيه أن مواطنًا اتهم مستشفى بمكة باستبعاد إصابته بجلطة عند مراجعته، قبل أن يؤكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.

وشدد التجمع الصحي بمكة المكرمة حينها على لسان متحدثه، بأنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وأنه سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
10:38 PM

بعد شكوى.. "الصحة" تُدخل "مريض الجلطة" إلى مدينة مكة الطبية

لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل وتقديم الرعاية الصحية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,749

قالت مصادر في التجمع الصحي بمكة المكرمة لـ"سبق" إنه تم نقل الإعلامي "أحمد الأحمدي" والذي تعرض لجلطة الأسبوع الماضي؛ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ لتلقي العلاج.

وقال مصدرٌ في التجمع الصحي بمكة المكرمة إنه استمرارًا لما قُدم للمريض بمستشفى حراء العام، وللاطمئنان على صحته وسلامته ولمزيد من العناية، فقد تم نقل الحالة للمدينة الطبية لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل، وتقديم الرعاية الصحية، متمنيًا له موفور الصحة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا بعنوان "بين استبعاد مستشفى لإصابته وتأكيد آخر.. مواطن بمكة يتعرّض لجلطة والصحة تحقق"؛ جاء فيه أن مواطنًا اتهم مستشفى بمكة باستبعاد إصابته بجلطة عند مراجعته، قبل أن يؤكد مستشفى خاص بجدة إصابته بالجلطة، وسط مطالبات من المواطن بضرورة فتح تحقيق حول شكواه ضد المستشفى على وجه السرعة.

وشدد التجمع الصحي بمكة المكرمة حينها على لسان متحدثه، بأنه تم التوجيه عاجلاً لمتابعة حيثيات الشكوى، وأنه سيتم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة