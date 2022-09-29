النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة

تستضيف قطر والدول المجاورة لكابول وصندوق النقد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.

وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.

ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.



وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.

وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.

ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.



وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:11 PM

القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة

تستضيف قطر والدول المجاورة لكابول وصندوق النقد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.

وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.

ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.



وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,080
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,771
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,947
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة