"نصرالله" يلغي الدولة اللبنانية ويهدد بشراء النفط من إيران

زعم أن معالجة أزمة الوقود ممكنة خلال أيام

‬في انتهاك صارخ لسيادة لبنان، طالما تكرر في السابق، هدد زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، اليوم (الثلاثاء) بشراء النفط من إيران إذا لم تتخذ الدولة قرار الشراء بنفسها.

وفي تحد لسلطة الدولة اللبنانية، قال "نصر الله" في حديث متلفز: "إذا بقيت الدولة على تقاعسها سنذهب إلى إيران ونفاوض الحكومة الإيرانية، ونشتري بواخر بنزين ومازوت ونأتي بها إلى ميناء بيروت، ولتمنع الدولة إدخالها إلى لبنان".

وزعم أن "معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الإيراني".

وأشار "نصر الله" إلى وجود محتكرين يتلاعبون بسوق المحروقات، رغم ذيوع تقارير على نطاق واسع عن امتلاك "حزب الله" منظومة لاحتكار المحروقات وتهريبها إلى سوريا وبيعها هناك وأخذ النقود بالدولار.