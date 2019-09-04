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طبيب بجدة ينتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقًا الحالة بفيديو

قال: المبنى متهالك ولا يتوفر فيه وسائل سلامة ولو حصل حريق سنموت

أظهر مقطع فيديو وثّقه طبيب من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، تدني مستوى النظافة، وانتشار القاذورات عند مدخل المركز.
وقال الطبيب، وهو سعودي الجنسية ويعمل في أحد المراكز الصحية جنوب جدة، تحتفظ "سبق" باسم المركز، في سلسلة تغريدات عن وضع المركز: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يُرضي أحدًا؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز".

ووجّه "الطبيب" نداء إلى المسؤولين قائلًا: "ارحمونا يا مسؤولين".
وزاد في تغريدة أخرى: ‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعًا عن أنفسنا وعن المرضى.

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طبيب بجدة ينتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقًا الحالة بفيديو
سبق

أظهر مقطع فيديو وثّقه طبيب من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، تدني مستوى النظافة، وانتشار القاذورات عند مدخل المركز.
وقال الطبيب، وهو سعودي الجنسية ويعمل في أحد المراكز الصحية جنوب جدة، تحتفظ "سبق" باسم المركز، في سلسلة تغريدات عن وضع المركز: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يُرضي أحدًا؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز".

ووجّه "الطبيب" نداء إلى المسؤولين قائلًا: "ارحمونا يا مسؤولين".
وزاد في تغريدة أخرى: ‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعًا عن أنفسنا وعن المرضى.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:51 AM

طبيب بجدة ينتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقًا الحالة بفيديو

قال: المبنى متهالك ولا يتوفر فيه وسائل سلامة ولو حصل حريق سنموت

A A A
عبدالرزاق البجالي - جدة
12
6,550

أظهر مقطع فيديو وثّقه طبيب من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، تدني مستوى النظافة، وانتشار القاذورات عند مدخل المركز.
وقال الطبيب، وهو سعودي الجنسية ويعمل في أحد المراكز الصحية جنوب جدة، تحتفظ "سبق" باسم المركز، في سلسلة تغريدات عن وضع المركز: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يُرضي أحدًا؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز".

ووجّه "الطبيب" نداء إلى المسؤولين قائلًا: "ارحمونا يا مسؤولين".
وزاد في تغريدة أخرى: ‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعًا عن أنفسنا وعن المرضى.

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