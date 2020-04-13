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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

متحدث "الصحة" يوضح آلية استلام الطلبات من التطبيقات المعتمدة من "هيئة الاتصالات"

عدم الاقتراب من المندوب وترك مسافة آمنة والدفع الإلكتروني والتخلص من الأكياس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الآلية التي من المفترض اتباعها في حال استخدام تطبيقات توصيل الطلبات فقال: يجب استخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة تقنية المعلومات، وعدم استخدام طرق أخرى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس "كورونا".

وأضاف: عند الطلب ووصول المندوب، ضرورة عدم الاقتراب منه وترك مسافة آمنة، ووضع الطلبات على الأرض، ويكون الدفع إلكترونياً وتجنب الاستلام الكاش الذي يكون يداً بيد.

وأردف "العبدالعالي": عند إحضار الأكياس الخاصة بالتبضع عدم نقلها في أماكن عديدة في المنزل، واقتصارها على محل واحد فقط، والتخلص من الأكياس، ثم القيام بعملية التعقيم وتنظيف اليدين جيداً بالمعقمات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" يوضح آلية استلام الطلبات من التطبيقات المعتمدة من "هيئة الاتصالات"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الآلية التي من المفترض اتباعها في حال استخدام تطبيقات توصيل الطلبات فقال: يجب استخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة تقنية المعلومات، وعدم استخدام طرق أخرى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس "كورونا".

وأضاف: عند الطلب ووصول المندوب، ضرورة عدم الاقتراب منه وترك مسافة آمنة، ووضع الطلبات على الأرض، ويكون الدفع إلكترونياً وتجنب الاستلام الكاش الذي يكون يداً بيد.

وأردف "العبدالعالي": عند إحضار الأكياس الخاصة بالتبضع عدم نقلها في أماكن عديدة في المنزل، واقتصارها على محل واحد فقط، والتخلص من الأكياس، ثم القيام بعملية التعقيم وتنظيف اليدين جيداً بالمعقمات.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:16 PM

متحدث "الصحة" يوضح آلية استلام الطلبات من التطبيقات المعتمدة من "هيئة الاتصالات"

عدم الاقتراب من المندوب وترك مسافة آمنة والدفع الإلكتروني والتخلص من الأكياس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
7,062

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الآلية التي من المفترض اتباعها في حال استخدام تطبيقات توصيل الطلبات فقال: يجب استخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة تقنية المعلومات، وعدم استخدام طرق أخرى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس "كورونا".

وأضاف: عند الطلب ووصول المندوب، ضرورة عدم الاقتراب منه وترك مسافة آمنة، ووضع الطلبات على الأرض، ويكون الدفع إلكترونياً وتجنب الاستلام الكاش الذي يكون يداً بيد.

وأردف "العبدالعالي": عند إحضار الأكياس الخاصة بالتبضع عدم نقلها في أماكن عديدة في المنزل، واقتصارها على محل واحد فقط، والتخلص من الأكياس، ثم القيام بعملية التعقيم وتنظيف اليدين جيداً بالمعقمات.

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