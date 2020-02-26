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مركز معارض الرياض يستقطب أكثر من 1.6 مليون زائر خلال 2019

تنفيذ 48 فعالية متنوعة وعدد العارضين بلغ 4.608 بين محليين وأجانب

استضاف مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال العام 2019، 48 فعالية متنوعة احتلّت المعارض النسبة الأكبر بينها تلتها المهرجانات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

وبلغ عدد العارضين 4608 عارضين منهم 2699 عارضاً محلياً و1909 عارضاً أجنبياً، فيما بلغ عدد زوار المعرض أكثر من مليون وستمائة ألف زائر.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه رئيس مجلس مديري مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ماجد الحكير أن المركز يعمل على تعزيز وتطوير خدماته التي يقدمها لعملائه؛ لمواكبة ما يشهده قطاع صناع المعارض والمؤتمرات بالمملكة من تطور ملموس وتنوع في الفرص الاستثمارية.

وقال: المركز سيشهد خلال هذا العام افتتاح فندق على أحدث المواصفات العالمية كما يتم العمل على إنشاء قاعة مؤتمرات جديدة تضاف إلى الصالات الحالية والبالغة أربع صالات عرض، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

وأضاف: هذا التوجه يستهدف تقديم أفضل الخدمات والدعم اللوجستي للفعاليات التي يستضيفها المركز، وبما يعزز من الاستثمارات في هذا القطاع الذي ينتظر مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، وبما يتواكب مع مكانة المملكة كأكبر اقتصاد بالمنطقة، ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف "الحكير": صناعة المعارض تسهم في تحريك وتنشيط التعاملات في اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، سواء على مستوى أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وقطاع النقل العام والخاص، أو على مستوى الخدمات الأخرى مثل قطاع التجزئة والتموين والسياحة والترفيه وغيرها، كما يعزز ذلك من نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال المشاريع ذات العلاقات بالمعارض والمؤتمرات.

مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز معارض الرياض يستقطب أكثر من 1.6 مليون زائر خلال 2019
سبق

استضاف مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال العام 2019، 48 فعالية متنوعة احتلّت المعارض النسبة الأكبر بينها تلتها المهرجانات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

وبلغ عدد العارضين 4608 عارضين منهم 2699 عارضاً محلياً و1909 عارضاً أجنبياً، فيما بلغ عدد زوار المعرض أكثر من مليون وستمائة ألف زائر.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه رئيس مجلس مديري مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ماجد الحكير أن المركز يعمل على تعزيز وتطوير خدماته التي يقدمها لعملائه؛ لمواكبة ما يشهده قطاع صناع المعارض والمؤتمرات بالمملكة من تطور ملموس وتنوع في الفرص الاستثمارية.

وقال: المركز سيشهد خلال هذا العام افتتاح فندق على أحدث المواصفات العالمية كما يتم العمل على إنشاء قاعة مؤتمرات جديدة تضاف إلى الصالات الحالية والبالغة أربع صالات عرض، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

وأضاف: هذا التوجه يستهدف تقديم أفضل الخدمات والدعم اللوجستي للفعاليات التي يستضيفها المركز، وبما يعزز من الاستثمارات في هذا القطاع الذي ينتظر مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، وبما يتواكب مع مكانة المملكة كأكبر اقتصاد بالمنطقة، ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف "الحكير": صناعة المعارض تسهم في تحريك وتنشيط التعاملات في اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، سواء على مستوى أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وقطاع النقل العام والخاص، أو على مستوى الخدمات الأخرى مثل قطاع التجزئة والتموين والسياحة والترفيه وغيرها، كما يعزز ذلك من نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال المشاريع ذات العلاقات بالمعارض والمؤتمرات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:34 PM

مركز معارض الرياض يستقطب أكثر من 1.6 مليون زائر خلال 2019

تنفيذ 48 فعالية متنوعة وعدد العارضين بلغ 4.608 بين محليين وأجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضاف مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال العام 2019، 48 فعالية متنوعة احتلّت المعارض النسبة الأكبر بينها تلتها المهرجانات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

وبلغ عدد العارضين 4608 عارضين منهم 2699 عارضاً محلياً و1909 عارضاً أجنبياً، فيما بلغ عدد زوار المعرض أكثر من مليون وستمائة ألف زائر.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه رئيس مجلس مديري مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ماجد الحكير أن المركز يعمل على تعزيز وتطوير خدماته التي يقدمها لعملائه؛ لمواكبة ما يشهده قطاع صناع المعارض والمؤتمرات بالمملكة من تطور ملموس وتنوع في الفرص الاستثمارية.

وقال: المركز سيشهد خلال هذا العام افتتاح فندق على أحدث المواصفات العالمية كما يتم العمل على إنشاء قاعة مؤتمرات جديدة تضاف إلى الصالات الحالية والبالغة أربع صالات عرض، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

وأضاف: هذا التوجه يستهدف تقديم أفضل الخدمات والدعم اللوجستي للفعاليات التي يستضيفها المركز، وبما يعزز من الاستثمارات في هذا القطاع الذي ينتظر مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، وبما يتواكب مع مكانة المملكة كأكبر اقتصاد بالمنطقة، ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف "الحكير": صناعة المعارض تسهم في تحريك وتنشيط التعاملات في اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، سواء على مستوى أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وقطاع النقل العام والخاص، أو على مستوى الخدمات الأخرى مثل قطاع التجزئة والتموين والسياحة والترفيه وغيرها، كما يعزز ذلك من نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال المشاريع ذات العلاقات بالمعارض والمؤتمرات.

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