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TBC تشارك بمعرض لمشروعاتها في ملتقى المقاولين بالشرقية

بعد إسناد 21 مشروعًا لها في المنطقة بـ 261.36 مليون ريال

تشارك TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم في ملتقى المقاولين 2019 المزمع انعقاده بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير منطقة الشرقية.

وتشارك TBC بمعرض مصاحب تعرض فيه مشروعاتها في الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في الرابع من ديسمبر المقبل، ويشارك نخبة من المتحدثين من بينهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص البارزة، وعددٍ من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، من رجال أعمال ومهندسين واستشاريين.

وتستعرض TBC في معرضها المصاحب بالملتقى أحدث مشروعاتها بالمنطقة الشرقية ويتمثل في تنفيذ 21 مبنىً تعليميًا بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 261.36 مليون ريال، اعتمد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ إسنادها إلى TBC نوفمبر الماضي، ضمن خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشروعات المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشروعاتها حسب السعة والطلب.

ويشهد الملتقى تكريم TBC من قِبل راعي الحفل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير المنطقة الشرقية، لمشاركتها في الملتقى.

يُذكر أن شركة TBC التي تأسست في الربع الرابع من العام ٢٠١٢م، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وزارة التعليم ملتقى المقاولين 2019 أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف

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TBC تشارك بمعرض لمشروعاتها في ملتقى المقاولين بالشرقية
سبق

تشارك TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم في ملتقى المقاولين 2019 المزمع انعقاده بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير منطقة الشرقية.

وتشارك TBC بمعرض مصاحب تعرض فيه مشروعاتها في الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في الرابع من ديسمبر المقبل، ويشارك نخبة من المتحدثين من بينهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص البارزة، وعددٍ من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، من رجال أعمال ومهندسين واستشاريين.

وتستعرض TBC في معرضها المصاحب بالملتقى أحدث مشروعاتها بالمنطقة الشرقية ويتمثل في تنفيذ 21 مبنىً تعليميًا بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 261.36 مليون ريال، اعتمد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ إسنادها إلى TBC نوفمبر الماضي، ضمن خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشروعات المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشروعاتها حسب السعة والطلب.

ويشهد الملتقى تكريم TBC من قِبل راعي الحفل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير المنطقة الشرقية، لمشاركتها في الملتقى.

يُذكر أن شركة TBC التي تأسست في الربع الرابع من العام ٢٠١٢م، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
10:06 PM

TBC تشارك بمعرض لمشروعاتها في ملتقى المقاولين بالشرقية

بعد إسناد 21 مشروعًا لها في المنطقة بـ 261.36 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم في ملتقى المقاولين 2019 المزمع انعقاده بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير منطقة الشرقية.

وتشارك TBC بمعرض مصاحب تعرض فيه مشروعاتها في الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في الرابع من ديسمبر المقبل، ويشارك نخبة من المتحدثين من بينهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص البارزة، وعددٍ من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، من رجال أعمال ومهندسين واستشاريين.

وتستعرض TBC في معرضها المصاحب بالملتقى أحدث مشروعاتها بالمنطقة الشرقية ويتمثل في تنفيذ 21 مبنىً تعليميًا بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 261.36 مليون ريال، اعتمد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ إسنادها إلى TBC نوفمبر الماضي، ضمن خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشروعات المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشروعاتها حسب السعة والطلب.

ويشهد الملتقى تكريم TBC من قِبل راعي الحفل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعـود أمير المنطقة الشرقية، لمشاركتها في الملتقى.

يُذكر أن شركة TBC التي تأسست في الربع الرابع من العام ٢٠١٢م، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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