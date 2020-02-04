برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"
لرفع مستوى وعي الأسرة وأفرادها والمجتمع
تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.
وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.
برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-04
تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.
وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.
04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:17 PM
برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"
تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.
وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.