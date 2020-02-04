برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"

لرفع مستوى وعي الأسرة وأفرادها والمجتمع

تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.

وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.