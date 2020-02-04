النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"

لرفع مستوى وعي الأسرة وأفرادها والمجتمع

تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.

وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.

مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"
سبق

تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.

وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:17 PM

برنامج الحد من الهدر ينشر التوعية في مهرجان "الكليجا"

لرفع مستوى وعي الأسرة وأفرادها والمجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
71

تشارك المؤسسة العامة للحبوب، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، في مهرجان الكليجا الثاني عشر في القصيم.

وتهدف من خلال المشاركة إلى التعريف بالبرنامج، ورفع مستوى الوعي لدى مرتادي المهرجان فيما يخص هدر الغذاء وفقده، وضرورة التوازن في الغذاء، ونشر هذا الحس، ابتداءً من الأسرة وأفرادها والمجتمع بجميع أطيافه، ولنحافظ على النعمة حتى لا تزول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,309
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,875
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,453

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة