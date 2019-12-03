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الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.

الأفلاج مصنع خمور

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي
سبق

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:32 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:18 PM

الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي

عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
805

نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي.

وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.

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