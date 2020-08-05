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تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" إلى 18 أغسطس

المحكمة أرجعت الإرجاء لانفجار بيروت

قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت المحكمة الخاصة في بيان لها نقلته "رويترز"؛ أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس".

وكان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين بتفجير موكب "الحريري" عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.

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تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" إلى 18 أغسطس
سبق

قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت المحكمة الخاصة في بيان لها نقلته "رويترز"؛ أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس".

وكان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين بتفجير موكب "الحريري" عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:23 PM

تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري" إلى 18 أغسطس

المحكمة أرجعت الإرجاء لانفجار بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت المحكمة الخاصة في بيان لها نقلته "رويترز"؛ أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس".

وكان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين بتفجير موكب "الحريري" عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.

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