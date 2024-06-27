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مدير "تقنية السجون": رجال الأمن المنطبقة عليهم الشروط يظهرون بـ"فُرجت"

أوضح لـ"سبق": صدر عليهم أحكام وموقوفون بجهتهم ولا يوجد عليهم قضايا أخرى

أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالسجون اللواء الدكتور يحيى الغامدي أن من انطبقت عليهم الشروط من رجال الأمن الموقوفين في مراجع عملهم ولديهم فواتير سداد، فقد تم إظهار بياناتهم في خدمة "فُرجت" لمشاركة المقتدرين بالسداد عنهم.

وقال "الغامدي" ردًا على استفسار "سبق" عن عدم ظهور بعضهم: "من انطبقت عليه الشروط ولا يوجد عليه قضايا أخرى ويكون صدر عليه حكم تنفيذي وموقوف في جهته وإلى آخره من الشروط تظهر بياناته في الخدمة".

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مدير "تقنية السجون": رجال الأمن المنطبقة عليهم الشروط يظهرون بـ"فُرجت"
سبق

أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالسجون اللواء الدكتور يحيى الغامدي أن من انطبقت عليهم الشروط من رجال الأمن الموقوفين في مراجع عملهم ولديهم فواتير سداد، فقد تم إظهار بياناتهم في خدمة "فُرجت" لمشاركة المقتدرين بالسداد عنهم.

وقال "الغامدي" ردًا على استفسار "سبق" عن عدم ظهور بعضهم: "من انطبقت عليه الشروط ولا يوجد عليه قضايا أخرى ويكون صدر عليه حكم تنفيذي وموقوف في جهته وإلى آخره من الشروط تظهر بياناته في الخدمة".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:58 AM

مدير "تقنية السجون": رجال الأمن المنطبقة عليهم الشروط يظهرون بـ"فُرجت"

أوضح لـ"سبق": صدر عليهم أحكام وموقوفون بجهتهم ولا يوجد عليهم قضايا أخرى

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
5,875

أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالسجون اللواء الدكتور يحيى الغامدي أن من انطبقت عليهم الشروط من رجال الأمن الموقوفين في مراجع عملهم ولديهم فواتير سداد، فقد تم إظهار بياناتهم في خدمة "فُرجت" لمشاركة المقتدرين بالسداد عنهم.

وقال "الغامدي" ردًا على استفسار "سبق" عن عدم ظهور بعضهم: "من انطبقت عليه الشروط ولا يوجد عليه قضايا أخرى ويكون صدر عليه حكم تنفيذي وموقوف في جهته وإلى آخره من الشروط تظهر بياناته في الخدمة".

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