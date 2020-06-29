النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

وزير النقل يدشن جدول الـ 350 رحلة أسبوعياً لـ"الخطوط الحديدية"

كشف عن الوصول للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم جدول الرحلات الجديد لـ"الخطوط الحديدية" خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض، بحضور الرئيس العام المكلف للمؤسسة الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وأوضح خلال جولته أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في الرياض والدمام والهفوف وبقيق لتبلغ (350) رحلة أسبوعية للركاب، بزيادة (78) رحلة عن عدد الرحلات السابق (272) رحلة، مما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ(31%)، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة حوالي (62) ألف مقعد مقارنة بحوالي (47) ألف مقعد سابقًا.


وذكر أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من يوم الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م.

وفي جانب استمرار العمل على تطوير المحطات كافة، كشف وزير النقل عن وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير "برنامج الوصول الشامل" لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة وأربعة مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.

واطلع وزير النقل خلال الزيارة على جاهزية المحطة ومرافقها ومراعاتها لأدق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي المحطات والمسافرين على متن القطارات.

كما اطلع على جميع الإجراءات التي تتخذها الخطوط الحديدية لضمان سلامة الركاب والعاملين من خلال تطبيق الإجراءات المعتمدة كافة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب في المحطة وعلى متن القطارات.

وشهدت الزيارة تفقد وزير النقل للإجراءات المتخذة على متن عربات القطار، واستمع لشرح موجز حول الآلية المتبعة لتعقيم عربات القطار وتوزيع مقاعد الركاب بشكل قُطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.

يذكر أن الخطوط الحديدية استأنفت رحلاتها يوم الأحد الثامن من شهر شوال وسط إقبال كبير على المقاعد المتاحة على قطاراتها، وأتاحت الخطوط الحديدية خدمة التنقل بين الرياض والمنطقة الشرقية بما يمثّل نسبة "50%" من طاقة القطارات الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الخطوط الحديدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير النقل يدشن جدول الـ 350 رحلة أسبوعياً لـ"الخطوط الحديدية"
سبق

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم جدول الرحلات الجديد لـ"الخطوط الحديدية" خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض، بحضور الرئيس العام المكلف للمؤسسة الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وأوضح خلال جولته أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في الرياض والدمام والهفوف وبقيق لتبلغ (350) رحلة أسبوعية للركاب، بزيادة (78) رحلة عن عدد الرحلات السابق (272) رحلة، مما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ(31%)، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة حوالي (62) ألف مقعد مقارنة بحوالي (47) ألف مقعد سابقًا.


وذكر أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من يوم الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م.

وفي جانب استمرار العمل على تطوير المحطات كافة، كشف وزير النقل عن وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير "برنامج الوصول الشامل" لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة وأربعة مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.

واطلع وزير النقل خلال الزيارة على جاهزية المحطة ومرافقها ومراعاتها لأدق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي المحطات والمسافرين على متن القطارات.

كما اطلع على جميع الإجراءات التي تتخذها الخطوط الحديدية لضمان سلامة الركاب والعاملين من خلال تطبيق الإجراءات المعتمدة كافة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب في المحطة وعلى متن القطارات.

وشهدت الزيارة تفقد وزير النقل للإجراءات المتخذة على متن عربات القطار، واستمع لشرح موجز حول الآلية المتبعة لتعقيم عربات القطار وتوزيع مقاعد الركاب بشكل قُطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.

يذكر أن الخطوط الحديدية استأنفت رحلاتها يوم الأحد الثامن من شهر شوال وسط إقبال كبير على المقاعد المتاحة على قطاراتها، وأتاحت الخطوط الحديدية خدمة التنقل بين الرياض والمنطقة الشرقية بما يمثّل نسبة "50%" من طاقة القطارات الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:42 PM

وزير النقل يدشن جدول الـ 350 رحلة أسبوعياً لـ"الخطوط الحديدية"

كشف عن الوصول للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,018

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم جدول الرحلات الجديد لـ"الخطوط الحديدية" خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض، بحضور الرئيس العام المكلف للمؤسسة الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وأوضح خلال جولته أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في الرياض والدمام والهفوف وبقيق لتبلغ (350) رحلة أسبوعية للركاب، بزيادة (78) رحلة عن عدد الرحلات السابق (272) رحلة، مما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ(31%)، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة حوالي (62) ألف مقعد مقارنة بحوالي (47) ألف مقعد سابقًا.


وذكر أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من يوم الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م.

وفي جانب استمرار العمل على تطوير المحطات كافة، كشف وزير النقل عن وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير "برنامج الوصول الشامل" لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة وأربعة مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.

واطلع وزير النقل خلال الزيارة على جاهزية المحطة ومرافقها ومراعاتها لأدق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي المحطات والمسافرين على متن القطارات.

كما اطلع على جميع الإجراءات التي تتخذها الخطوط الحديدية لضمان سلامة الركاب والعاملين من خلال تطبيق الإجراءات المعتمدة كافة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب في المحطة وعلى متن القطارات.

وشهدت الزيارة تفقد وزير النقل للإجراءات المتخذة على متن عربات القطار، واستمع لشرح موجز حول الآلية المتبعة لتعقيم عربات القطار وتوزيع مقاعد الركاب بشكل قُطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.

يذكر أن الخطوط الحديدية استأنفت رحلاتها يوم الأحد الثامن من شهر شوال وسط إقبال كبير على المقاعد المتاحة على قطاراتها، وأتاحت الخطوط الحديدية خدمة التنقل بين الرياض والمنطقة الشرقية بما يمثّل نسبة "50%" من طاقة القطارات الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة