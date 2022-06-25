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استشهاد الجندي "اليزيدي" بالحد الجنوبي.. و"الليث" تنتظر وصول جثمانه

تقررت صلاة الجنازة عليه بعد فجر الغد الأربعاء

استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)؛ أحد منسوبي القوات البرية، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يصل جثمان الشهيد "اليزيدي" خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظة الليث مسقط رأسه، حيث ستؤدّى عليه الصلاة بالليث فجر الغد، وسيُدفن في مقبرة الليث.

والشهيد " اليزيدي " التحق بالخدمة العسكرية قبل سنتين ونصف السنة، وهو غير متزوج، من مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشهاد الجندي "اليزيدي" بالحد الجنوبي.. و"الليث" تنتظر وصول جثمانه
سبق

استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)؛ أحد منسوبي القوات البرية، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يصل جثمان الشهيد "اليزيدي" خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظة الليث مسقط رأسه، حيث ستؤدّى عليه الصلاة بالليث فجر الغد، وسيُدفن في مقبرة الليث.

والشهيد " اليزيدي " التحق بالخدمة العسكرية قبل سنتين ونصف السنة، وهو غير متزوج، من مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:56 PM

استشهاد الجندي "اليزيدي" بالحد الجنوبي.. و"الليث" تنتظر وصول جثمانه

تقررت صلاة الجنازة عليه بعد فجر الغد الأربعاء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
18
15,556

استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)؛ أحد منسوبي القوات البرية، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يصل جثمان الشهيد "اليزيدي" خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظة الليث مسقط رأسه، حيث ستؤدّى عليه الصلاة بالليث فجر الغد، وسيُدفن في مقبرة الليث.

والشهيد " اليزيدي " التحق بالخدمة العسكرية قبل سنتين ونصف السنة، وهو غير متزوج، من مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث.

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