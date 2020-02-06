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"صفقة القرن" تفجّر العنف في الأراضي المحتلّة.. مقتل فلسطينيين وإصابة 15 إسرائيليًّا

تمنح إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين

قُتل فلسطينيّان على الأقل، وأصيب 15 إسرائيليًّا، اليوم (الخميس)، في سلسلة أحداث في القدس المحتلّة والضفّة الغربية؛ حيث تصاعد العنف على إثر إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأوضحت السلطات في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيَّين بالرصاص؛ أحدهما خلال اشتباكات عنيفة.

وفي القدس صدمت سيارة 12 جنديًّا إسرائيليًّا وشخصين، فيما أصاب مسلح شرطيًّا إسرائيليًّا؛ في هجومين يشتبه في أن "منفذيهما من الفلسطينيين".

واشتعل التوتر الفلسطيني مجددًا بفعل الغضب المتعلق "بصفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بها إسرائيل، ورفضها الفلسطينيون عند إعلانها في الأسبوع الماضي.

وتمنح الخطة إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين، بما في ذلك مدينة القدس، وتقريبًا جميع الأراضي المحتلّة التي أقامت عليها مستوطنات.

صفقة القرن قوات الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صفقة القرن" تفجّر العنف في الأراضي المحتلّة.. مقتل فلسطينيين وإصابة 15 إسرائيليًّا
سبق

قُتل فلسطينيّان على الأقل، وأصيب 15 إسرائيليًّا، اليوم (الخميس)، في سلسلة أحداث في القدس المحتلّة والضفّة الغربية؛ حيث تصاعد العنف على إثر إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأوضحت السلطات في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيَّين بالرصاص؛ أحدهما خلال اشتباكات عنيفة.

وفي القدس صدمت سيارة 12 جنديًّا إسرائيليًّا وشخصين، فيما أصاب مسلح شرطيًّا إسرائيليًّا؛ في هجومين يشتبه في أن "منفذيهما من الفلسطينيين".

واشتعل التوتر الفلسطيني مجددًا بفعل الغضب المتعلق "بصفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بها إسرائيل، ورفضها الفلسطينيون عند إعلانها في الأسبوع الماضي.

وتمنح الخطة إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين، بما في ذلك مدينة القدس، وتقريبًا جميع الأراضي المحتلّة التي أقامت عليها مستوطنات.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
07:00 PM

"صفقة القرن" تفجّر العنف في الأراضي المحتلّة.. مقتل فلسطينيين وإصابة 15 إسرائيليًّا

تمنح إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل فلسطينيّان على الأقل، وأصيب 15 إسرائيليًّا، اليوم (الخميس)، في سلسلة أحداث في القدس المحتلّة والضفّة الغربية؛ حيث تصاعد العنف على إثر إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأوضحت السلطات في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيَّين بالرصاص؛ أحدهما خلال اشتباكات عنيفة.

وفي القدس صدمت سيارة 12 جنديًّا إسرائيليًّا وشخصين، فيما أصاب مسلح شرطيًّا إسرائيليًّا؛ في هجومين يشتبه في أن "منفذيهما من الفلسطينيين".

واشتعل التوتر الفلسطيني مجددًا بفعل الغضب المتعلق "بصفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بها إسرائيل، ورفضها الفلسطينيون عند إعلانها في الأسبوع الماضي.

وتمنح الخطة إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين، بما في ذلك مدينة القدس، وتقريبًا جميع الأراضي المحتلّة التي أقامت عليها مستوطنات.

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