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جامعة المجمعة توقع اتفاقية مع البريد لإرسال وثائق التخرج إلى العنوان الوطني

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وتخفيف العبء على الطلاب والطالبات

قامت جامعة المجمعة، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج للطلاب والطالبات وإيصالها ضمن خط سير (خدمة واصل) إلى العنوان الوطني.

وتفصيلاً، تتماشى هذه الاتفاقية مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة المجمعة لمواجهة جائحة كورونا ولتخفيف العبء على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ولمنع تكبدهم عناء السفر لمن هم خارج المحافظة، والتنقل بين المدن في المملكة لمراجعة الجامعة لاستلام وثائق التخرج، وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

وبهذه المناسبة، ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبد المحسن المقحم أن الاتفاقية تم توقيعها بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن مؤسسة البريد السعودي ستكون الحلقة المكمّلة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بدور إيصال وثائق التخرج والمستندات الصادرة عن الجامعة.

وأكد "المقحم" أن الجامعة تسعى للاستفادة من خدمات البريد السعودي المتاحة والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على الطلاب والطالبات، وتتخذ كل الاحتياطات الاحترازية لمنع ازدحام الطلاب والطالبات داخل مباني الجامعة.

جامعة المجمعة البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة المجمعة توقع اتفاقية مع البريد لإرسال وثائق التخرج إلى العنوان الوطني
سبق

قامت جامعة المجمعة، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج للطلاب والطالبات وإيصالها ضمن خط سير (خدمة واصل) إلى العنوان الوطني.

وتفصيلاً، تتماشى هذه الاتفاقية مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة المجمعة لمواجهة جائحة كورونا ولتخفيف العبء على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ولمنع تكبدهم عناء السفر لمن هم خارج المحافظة، والتنقل بين المدن في المملكة لمراجعة الجامعة لاستلام وثائق التخرج، وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

وبهذه المناسبة، ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبد المحسن المقحم أن الاتفاقية تم توقيعها بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن مؤسسة البريد السعودي ستكون الحلقة المكمّلة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بدور إيصال وثائق التخرج والمستندات الصادرة عن الجامعة.

وأكد "المقحم" أن الجامعة تسعى للاستفادة من خدمات البريد السعودي المتاحة والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على الطلاب والطالبات، وتتخذ كل الاحتياطات الاحترازية لمنع ازدحام الطلاب والطالبات داخل مباني الجامعة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
12:43 AM

جامعة المجمعة توقع اتفاقية مع البريد لإرسال وثائق التخرج إلى العنوان الوطني

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وتخفيف العبء على الطلاب والطالبات

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نافل السبيعي - الرياض
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قامت جامعة المجمعة، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج للطلاب والطالبات وإيصالها ضمن خط سير (خدمة واصل) إلى العنوان الوطني.

وتفصيلاً، تتماشى هذه الاتفاقية مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة المجمعة لمواجهة جائحة كورونا ولتخفيف العبء على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ولمنع تكبدهم عناء السفر لمن هم خارج المحافظة، والتنقل بين المدن في المملكة لمراجعة الجامعة لاستلام وثائق التخرج، وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

وبهذه المناسبة، ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبد المحسن المقحم أن الاتفاقية تم توقيعها بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن مؤسسة البريد السعودي ستكون الحلقة المكمّلة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بدور إيصال وثائق التخرج والمستندات الصادرة عن الجامعة.

وأكد "المقحم" أن الجامعة تسعى للاستفادة من خدمات البريد السعودي المتاحة والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على الطلاب والطالبات، وتتخذ كل الاحتياطات الاحترازية لمنع ازدحام الطلاب والطالبات داخل مباني الجامعة.

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