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"النصر": نتائج المسحة الطبية للمدرب وأحمد موسى تحدد موعد البداية

خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.

وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.

الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.

النصر أحمد موسى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر": نتائج المسحة الطبية للمدرب وأحمد موسى تحدد موعد البداية
سبق

خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.

وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.

الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:33 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:50 PM

"النصر": نتائج المسحة الطبية للمدرب وأحمد موسى تحدد موعد البداية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.

وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.

الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.

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