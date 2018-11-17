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الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

عضو لجنة تسمية الحالات المناخية: تتواصل الأمطار اليوم وليلة الأحد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" اليوم السبت وليلة الأحد، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتربة والباحة والقنفذة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "غدق".. يُتوقع اليوم السبت وليلة الأحد أمطار - بإذن الله -على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والطائف وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة والباحة وبيشة وجازان وشقراء والمجمعة وجنوب القصيم وعفيف وغرب الأفلاج والشرقية وجنوب المدينة.

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الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" اليوم السبت وليلة الأحد، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتربة والباحة والقنفذة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "غدق".. يُتوقع اليوم السبت وليلة الأحد أمطار - بإذن الله -على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والطائف وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة والباحة وبيشة وجازان وشقراء والمجمعة وجنوب القصيم وعفيف وغرب الأفلاج والشرقية وجنوب المدينة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:46 AM

الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

عضو لجنة تسمية الحالات المناخية: تتواصل الأمطار اليوم وليلة الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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26,670

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" اليوم السبت وليلة الأحد، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة وتربة والباحة والقنفذة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "غدق".. يُتوقع اليوم السبت وليلة الأحد أمطار - بإذن الله -على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والطائف وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة والباحة وبيشة وجازان وشقراء والمجمعة وجنوب القصيم وعفيف وغرب الأفلاج والشرقية وجنوب المدينة.

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