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"آل مشعف": أسبوع الحذف والإضافة بمقررات الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور

أكد أن لقاء توجيهات الإشراف التربوي تشير إلى عام دراسي فاعل من اليوم الأول

أكد محمد بن عبد الله آل مشعف، المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم (بنين)، أن لقاء توجيهات الإشراف التربوي للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الذي تنظمه الوزارة يأتي للتشديد على بداية عام دراسي فاعل منذ انطلاقة اليوم الأول للدراسة، والتركيز على المرتكزات الأساسية، والانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

وتفصيلاً، أوضح "آل مشعف" أن أسبوع الحذف والإضافة في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور الذي يخدم الطالب من منزله، مشيرًا إلى أهمية التذكير بمشروع الحقيبة المثالية لطلاب المرحلة الابتدائية، والمعيار لقياس الأوزان لمعرفة مدى مناسبة الحقيبة للطالب، وآثارها الصحية عليه.

وكانت وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للإشراف التربوي قد أقامت لقاء توجيهات الإشراف التربوي في مبنى الوزارة صباح أمس الأربعاء؛ وذلك للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بحضور المدير العام للإشراف التربوي بنين محمد بن عبد الله آل مشعف، والمدير العام للإشراف التربوي بنات نهاية بنت عبد الله الخنين، وعدد من مشرفي ومشرفات العموم.

وتم اللقاء عبر بث مباشر مع مديري ومديرات إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

وناقش اللقاء أهم التوجيهات للعام الدراسي، تمثلت في البداية الجادة للانضباط المدرسي، ونظام المقررات، والعمل الإشرافي، والتركيز على أهمية رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات بما يحقق النتائج الإيجابية في عمليات التقويم والاختبارات الدولية، إضافة إلى حث منسوبي ومنسوبات الإدارات التعليمية على المشاركة في جوائز التميز بما يسهم في تحقيق جودة العمل.

ويستمر استقبال استفسارات المستهدفين باللقاء حتى نهاية دوام اليوم الخميس الموافق ٢١ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ إلكترونيًّا، وسيتم الإجابة عنها وبثها إلكترونيًّا لدعم الميدان التعليمي بما ينعكس إيجابًا على مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات.

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"آل مشعف": أسبوع الحذف والإضافة بمقررات الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور
سبق

أكد محمد بن عبد الله آل مشعف، المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم (بنين)، أن لقاء توجيهات الإشراف التربوي للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الذي تنظمه الوزارة يأتي للتشديد على بداية عام دراسي فاعل منذ انطلاقة اليوم الأول للدراسة، والتركيز على المرتكزات الأساسية، والانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

وتفصيلاً، أوضح "آل مشعف" أن أسبوع الحذف والإضافة في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور الذي يخدم الطالب من منزله، مشيرًا إلى أهمية التذكير بمشروع الحقيبة المثالية لطلاب المرحلة الابتدائية، والمعيار لقياس الأوزان لمعرفة مدى مناسبة الحقيبة للطالب، وآثارها الصحية عليه.

وكانت وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للإشراف التربوي قد أقامت لقاء توجيهات الإشراف التربوي في مبنى الوزارة صباح أمس الأربعاء؛ وذلك للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بحضور المدير العام للإشراف التربوي بنين محمد بن عبد الله آل مشعف، والمدير العام للإشراف التربوي بنات نهاية بنت عبد الله الخنين، وعدد من مشرفي ومشرفات العموم.

وتم اللقاء عبر بث مباشر مع مديري ومديرات إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

وناقش اللقاء أهم التوجيهات للعام الدراسي، تمثلت في البداية الجادة للانضباط المدرسي، ونظام المقررات، والعمل الإشرافي، والتركيز على أهمية رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات بما يحقق النتائج الإيجابية في عمليات التقويم والاختبارات الدولية، إضافة إلى حث منسوبي ومنسوبات الإدارات التعليمية على المشاركة في جوائز التميز بما يسهم في تحقيق جودة العمل.

ويستمر استقبال استفسارات المستهدفين باللقاء حتى نهاية دوام اليوم الخميس الموافق ٢١ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ إلكترونيًّا، وسيتم الإجابة عنها وبثها إلكترونيًّا لدعم الميدان التعليمي بما ينعكس إيجابًا على مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:18 AM

"آل مشعف": أسبوع الحذف والإضافة بمقررات الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور

أكد أن لقاء توجيهات الإشراف التربوي تشير إلى عام دراسي فاعل من اليوم الأول

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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أكد محمد بن عبد الله آل مشعف، المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم (بنين)، أن لقاء توجيهات الإشراف التربوي للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الذي تنظمه الوزارة يأتي للتشديد على بداية عام دراسي فاعل منذ انطلاقة اليوم الأول للدراسة، والتركيز على المرتكزات الأساسية، والانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

وتفصيلاً، أوضح "آل مشعف" أن أسبوع الحذف والإضافة في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية لا حاجة له بوجود نظام نور الذي يخدم الطالب من منزله، مشيرًا إلى أهمية التذكير بمشروع الحقيبة المثالية لطلاب المرحلة الابتدائية، والمعيار لقياس الأوزان لمعرفة مدى مناسبة الحقيبة للطالب، وآثارها الصحية عليه.

وكانت وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للإشراف التربوي قد أقامت لقاء توجيهات الإشراف التربوي في مبنى الوزارة صباح أمس الأربعاء؛ وذلك للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بحضور المدير العام للإشراف التربوي بنين محمد بن عبد الله آل مشعف، والمدير العام للإشراف التربوي بنات نهاية بنت عبد الله الخنين، وعدد من مشرفي ومشرفات العموم.

وتم اللقاء عبر بث مباشر مع مديري ومديرات إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

وناقش اللقاء أهم التوجيهات للعام الدراسي، تمثلت في البداية الجادة للانضباط المدرسي، ونظام المقررات، والعمل الإشرافي، والتركيز على أهمية رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات بما يحقق النتائج الإيجابية في عمليات التقويم والاختبارات الدولية، إضافة إلى حث منسوبي ومنسوبات الإدارات التعليمية على المشاركة في جوائز التميز بما يسهم في تحقيق جودة العمل.

ويستمر استقبال استفسارات المستهدفين باللقاء حتى نهاية دوام اليوم الخميس الموافق ٢١ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ إلكترونيًّا، وسيتم الإجابة عنها وبثها إلكترونيًّا لدعم الميدان التعليمي بما ينعكس إيجابًا على مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات.

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