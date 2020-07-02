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"سعود الطبية": إجراء 1452 جلسة غسيل بمركز الكلى خلال 3 أشهر

استحدثت غرف عزل جديدة وطبّقت فرزًا بصريًّا ضمن إجراءات مواجهة كورونا

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز الملك فهد للكلى، عن إجراء نحو 1452 جلسة غسيل كلى، ضمن الجهود المبذولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت جلسات غسيل الكلى لمرضى الغسيل الدموي في غرف العزل وللحالات المؤكدة والغسيل الدموي المستمر.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالهادي الطلحي، أن المركز اتخذ إجراءات الوقاية المتبعة خلال هذه الفترة لحماية مرضى غسيل الكلى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتتمثل أبرزها في استحداث غرف عزل جديدة، وتطبيق فرز بصري، منهم من تم تحويله للعزل، كما تم تكوين فريق عمل لمواجهة جائحة كورونا للعمل على مستوى المدينة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل وحلول لإغلاق العيادات، بتغطية عمل عيادات الكلى وعيادة الغسيل البريتوني، وعيادة زراعة الكلى عن طريق العيادات الافتراضية والاتصالات الواردة من المرضى عبر مركز الاتصال الموحد للمدينة 19910؛ حيث تم التنسيق مع إدارة الخدمات الصيدلانية؛ لضمان استلام المرضى أدويتهم الضرورية وتوصيلها لمقر إقامتهم.

وأشار الدكتور الطلحي إلى أن المركز قدّم نحو 1836 استشارة طبية لمرضى عيادات الكلى، إلى جانب استحداث عيادة افتراضية يوميًّا من الأحد إلى الخميس بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، ممثلة في إدارة العيادات الخارجية؛ حيث استفاد من الخدمة نحو 439 مريضًا.

مدينة الملك سعود الطبية مركز الملك فهد للكلى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": إجراء 1452 جلسة غسيل بمركز الكلى خلال 3 أشهر
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز الملك فهد للكلى، عن إجراء نحو 1452 جلسة غسيل كلى، ضمن الجهود المبذولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت جلسات غسيل الكلى لمرضى الغسيل الدموي في غرف العزل وللحالات المؤكدة والغسيل الدموي المستمر.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالهادي الطلحي، أن المركز اتخذ إجراءات الوقاية المتبعة خلال هذه الفترة لحماية مرضى غسيل الكلى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتتمثل أبرزها في استحداث غرف عزل جديدة، وتطبيق فرز بصري، منهم من تم تحويله للعزل، كما تم تكوين فريق عمل لمواجهة جائحة كورونا للعمل على مستوى المدينة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل وحلول لإغلاق العيادات، بتغطية عمل عيادات الكلى وعيادة الغسيل البريتوني، وعيادة زراعة الكلى عن طريق العيادات الافتراضية والاتصالات الواردة من المرضى عبر مركز الاتصال الموحد للمدينة 19910؛ حيث تم التنسيق مع إدارة الخدمات الصيدلانية؛ لضمان استلام المرضى أدويتهم الضرورية وتوصيلها لمقر إقامتهم.

وأشار الدكتور الطلحي إلى أن المركز قدّم نحو 1836 استشارة طبية لمرضى عيادات الكلى، إلى جانب استحداث عيادة افتراضية يوميًّا من الأحد إلى الخميس بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، ممثلة في إدارة العيادات الخارجية؛ حيث استفاد من الخدمة نحو 439 مريضًا.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:45 AM

"سعود الطبية": إجراء 1452 جلسة غسيل بمركز الكلى خلال 3 أشهر

استحدثت غرف عزل جديدة وطبّقت فرزًا بصريًّا ضمن إجراءات مواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز الملك فهد للكلى، عن إجراء نحو 1452 جلسة غسيل كلى، ضمن الجهود المبذولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت جلسات غسيل الكلى لمرضى الغسيل الدموي في غرف العزل وللحالات المؤكدة والغسيل الدموي المستمر.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالهادي الطلحي، أن المركز اتخذ إجراءات الوقاية المتبعة خلال هذه الفترة لحماية مرضى غسيل الكلى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتتمثل أبرزها في استحداث غرف عزل جديدة، وتطبيق فرز بصري، منهم من تم تحويله للعزل، كما تم تكوين فريق عمل لمواجهة جائحة كورونا للعمل على مستوى المدينة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل وحلول لإغلاق العيادات، بتغطية عمل عيادات الكلى وعيادة الغسيل البريتوني، وعيادة زراعة الكلى عن طريق العيادات الافتراضية والاتصالات الواردة من المرضى عبر مركز الاتصال الموحد للمدينة 19910؛ حيث تم التنسيق مع إدارة الخدمات الصيدلانية؛ لضمان استلام المرضى أدويتهم الضرورية وتوصيلها لمقر إقامتهم.

وأشار الدكتور الطلحي إلى أن المركز قدّم نحو 1836 استشارة طبية لمرضى عيادات الكلى، إلى جانب استحداث عيادة افتراضية يوميًّا من الأحد إلى الخميس بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، ممثلة في إدارة العيادات الخارجية؛ حيث استفاد من الخدمة نحو 439 مريضًا.

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