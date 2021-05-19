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ألمانيا تحظر 3 منظمات تمول "حزب الله"

عمليات تفتيش في البلاد تزامناً مع القرار

حظرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، ثلاث منظمات مقرّبة من مليشيا حزب الله اللبناني، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، بأن برلين حظرت ثلاث جمعيات كانت تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحتيه، بيّن وزير الداخلية الألماني أن "الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا، ولن يجدون ملاذاً هادئاً في بلدنا.

وأضاف أن عمليات تفتيش تجري في عدة ولايات ألمانية، بالتزامن مع هذا الحظر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هذه العمليات تُنفّذ خصوصاً في ولايات "هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين".

وسبق أن صنّفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية.

ألمانيا حزب الله

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ألمانيا تحظر 3 منظمات تمول "حزب الله"
سبق

حظرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، ثلاث منظمات مقرّبة من مليشيا حزب الله اللبناني، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، بأن برلين حظرت ثلاث جمعيات كانت تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحتيه، بيّن وزير الداخلية الألماني أن "الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا، ولن يجدون ملاذاً هادئاً في بلدنا.

وأضاف أن عمليات تفتيش تجري في عدة ولايات ألمانية، بالتزامن مع هذا الحظر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هذه العمليات تُنفّذ خصوصاً في ولايات "هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين".

وسبق أن صنّفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:54 PM

ألمانيا تحظر 3 منظمات تمول "حزب الله"

عمليات تفتيش في البلاد تزامناً مع القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، ثلاث منظمات مقرّبة من مليشيا حزب الله اللبناني، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، بأن برلين حظرت ثلاث جمعيات كانت تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحتيه، بيّن وزير الداخلية الألماني أن "الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا، ولن يجدون ملاذاً هادئاً في بلدنا.

وأضاف أن عمليات تفتيش تجري في عدة ولايات ألمانية، بالتزامن مع هذا الحظر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هذه العمليات تُنفّذ خصوصاً في ولايات "هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين".

وسبق أن صنّفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية.

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