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لهذا كانت ينبع الأشد حرارة بالعالم.. "خارطة طقس الثلاثاء" بتوقيع "المسند"

قال: تُعاود السحب فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وقد تهطل أمطار

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن السحب قد تُعاود فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى".

وتابع: "جاءت ينبع كأشد مدينة حرًّا على مستوى #العالم ليوم أمس؛ بينما #عرفات خامس محطة في العالم، وقد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة؛ علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا كانت ينبع الأشد حرارة بالعالم.. "خارطة طقس الثلاثاء" بتوقيع "المسند"
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن السحب قد تُعاود فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى".

وتابع: "جاءت ينبع كأشد مدينة حرًّا على مستوى #العالم ليوم أمس؛ بينما #عرفات خامس محطة في العالم، وقد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة؛ علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:57 AM

لهذا كانت ينبع الأشد حرارة بالعالم.. "خارطة طقس الثلاثاء" بتوقيع "المسند"

قال: تُعاود السحب فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وقد تهطل أمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن السحب قد تُعاود فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى".

وتابع: "جاءت ينبع كأشد مدينة حرًّا على مستوى #العالم ليوم أمس؛ بينما #عرفات خامس محطة في العالم، وقد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة؛ علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة".

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