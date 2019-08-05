"بنتن" يفتتح أعمال ندوة الحج الكبرى: "الإسلام تعايش وتسامح"

بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين من السعودية والعالم

افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الاثنين، أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ 44 تحت عنوان "الإسلام تعايش وتسامح"، بحضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين من المملكة والعالم، والمقامة على مدى يومين بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة.

ورحب وزير الحج والعمرة بضيوف الندوة، وأكد أن الندوة تجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في نشر التسامح والسلام والمحبة في العالم أجمع. مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين يتابع أحوال حجاج بيت الله الحرام وكل ما يخص المشروعات والتطورات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وكشف أن المملكة العربية السعودية أصدرت مليوني تأشيرة إلكترونية للقادمين للحج دون أي عناء والقادم أفضل بإذن الله. منوهًا بحرص المملكة على توفير جميع سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا للعبادة وأداء النسك.

وقال: إن الندوة بمحوريها الشرعي والعلمي قدمت الكثير للمسلمين والباحثين عن العلوم في كل بلدان العالم ونحن نفتخر ونرحب بوجود علماء الشريعة والعلوم الطبيعية والمؤثرين في الندوة.

وأضاف: مكة المكرمة اليوم تستقبل عددًا كبيرًا من الحجاج يوازي عدد سكانها ومع ذلك ولله الحمد حسن الإدارة والتنظيم الجيد والمتطور يجعلنا نشعر بأنهم جميعًا من سكان مكة. وأشار إلى أن قرابة ٣٥٠ ألف شخص قدموا لخدمة الحجاج من كل الجهات ونحن في المملكة العربية السعودية نسعد بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن المملكة حريصة على مساعدة المسلمين لأداء فريضتهم، وتبذل كل ما في وسعها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات العاملة في منظومة الحج.

من جانب آخر، استعرض الدكتور عبدالله الربيعة مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المبادرات الإنسانية التي قدمها المركز لخدمة العالم ليجسد المعنى الحقيقي للتعايش والتسامح كقيمة إسلامية أصيلة تدعو إلى تحقيق السلام بمفهومه الشامل.

وكشف "الربيعة" خلال ترؤسه الجلسة الأولى لندوة الحج الكبرى، التي حملت عنوان "العلم والإسلام في خدمة المجتمعات "أن المملكة في أعلى قائمة الدول الرائدة الداعمة لمجالات العمل الإنساني والإغاثي والتنموي في مختلف دول العالم، فهي تمد يد العون والمساعدة لكل الدول ذات الاقتصادات الهشة إقليميًا وعربيًا وإسلاميًا وعالميًا إسهامًا منها في تخفيف ما تعانيه من جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب.

وقدم الدكتور عمر بن عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مستشفى ٥٧٣٥٧ في جمهورية مصر العربية بدوره شكره وتقديره للقائمين على أعمال ندوة الحج الكبرى، وأضاف لا يوجد مجتمع يتقدم ويتطور دون علم، وكل المجتمعات لم تكن لتتقدم لولا اعتمادهم على البحث العلمي. وقال إن الطب رسالة سامية تدخل في صميم العمل الإنساني، لا يفرق بين انتماء أو عرق أو لغة أو لون، والتزام العاملين في مهنة الطب بأخلاقيات الممارسة يُسهم في دعم وتعزيز التقارب والترابط بين المجتمعات، بل إلى إذابة الخلافات التي قد تنشأ بينهما.

في حين دعا الدكتور عبدالله بن أبو بكر باعثمان، رئيس مجلس إدارة ساند لرعاية الأطفال مرضى السرطان بالمملكة العربية السعودية، أهمية الاهتمام بالتثقيف بشأن الرعاية الصحية وتكثيف الندوات والدراسات لحماية الأطفال من الأمراض المستعصية. مشيرًا إلى توجه وزارة الصحة إلى تعزيز وجود المراكز الصحية غير الربحية وذلك توافقًا مع التحول الوطني الاستراتيجي.

في حين أكد الدكتور حسام بن مأمون زواوي، عالم سعودي في البكتيريا وأستاذ في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أن جهود المملكة واضحة في الحد من انتشار الأمراض المعدية والمحافظة على صحة الجميع وذلك من خلال توعية المجتمع بأهمية اللقاحات الموسمية للحفاظ على صحتهم. وقال إن الصحة من المنظور الإسلامي ضرورة إنسانية وتشمل المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وصيانة صحتهم البدنية والعقلية والنفسية.

وفي نهاية أعمال الجلسة الأولى من ندوة الحج الكبرى، قال الدكتور عبد العزيز كيبي، رئيس مكتب شؤون الحج السنغالي ومستشار رئيس الوزراء إن الإسلام دين يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، وتتجلى تلك القيم في القرآن والسنة النبوية، فقد وصف الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين وليس للمسلمين فقط.

وفي مستهل أعمال الجلسة الثانية لندوة الحج الكبرى والتي حملت عنوان "أبواب الهداية للإسلام"، والتي رأسها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، قال معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي، زرع الرفق في العاملين في الحج ينعكس على الحجاج، والمأمول أن تنتشر هذه القيم في العالم، وانتشار الإحسان والتسامح بين الحجيج ملاحظ ومرتبط بتحقيق أخوة المسلمين مهما اختلفت بلدانهم وألسنتهم.

وقال المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إن سنة الله في الحياة تنوع الناس، والتعايش هو حق العيش في مجتمع واحد، مع ضرورة استيعاب اختلاف الآخرين، لأن الأطر الضيقة لا تنتج إلا خيارات ضيقة، مع أهمية فهم ضرورات ومتطلبات التعايش.

من ناحية أخرى، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف، إن موسم الحج رسالة عملية بأن الجميع باختلافهم هم متوحدون، والتعايش ظاهر في عناية القرآن والسنة والتطبيقات النبوية وسيرة الصحابة والسلف الصالح، ويحقق منهج الإسلام في الوسطية والاعتدال والتسامح وحفظ الكرامة.

وفي نهاية الجلسة الثانية للندوة قال سماحة مفتي غرقيستان الشيخ مقصد بيك توكتوماشيف، إن البشرية لم تعرف تسامحًا وتعايشًا مثل الذي جاء به الإسلام، حيث جعل الإحسان أحد الأخلاق العظيمة، وحتى يكون التسامح هو الأساس في كل التعاملات.