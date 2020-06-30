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"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة جازان" تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا

قالت: الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي"

أعلنت "صحة جازان" عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ وذلك لتقديم خدمة الفحص لكل المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م - 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م، لافتةً إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي" والحصول على موعد سابق.

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"صحة جازان" تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا
سبق

أعلنت "صحة جازان" عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ وذلك لتقديم خدمة الفحص لكل المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م - 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م، لافتةً إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي" والحصول على موعد سابق.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:36 PM

"صحة جازان" تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا

قالت: الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي"

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فهد كاملي - جازان
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343

أعلنت "صحة جازان" عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ وذلك لتقديم خدمة الفحص لكل المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م - 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م، لافتةً إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي" والحصول على موعد سابق.

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