"صحة جازان" تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا

قالت: الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي"

أعلنت "صحة جازان" عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ وذلك لتقديم خدمة الفحص لكل المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م - 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م، لافتةً إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق "صحتي" والحصول على موعد سابق.