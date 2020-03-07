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احترازياً.. جامعة أم القرى تؤجل حفل تخرج طلاب الكلية الجامعية بالليث

عددهم 1400 طالب من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، عن صدور توجيه من مدير جامعة أم القرى بتأجيل حفل التخرج لهذا العام كإجراء احترازي صحي لسلامة الطلاب والطالبات.

وفي التفاصيل، نوهت الكلية أنه سيتم تعويض الطلبة بالطريقة المناسبة، حيث كانت جامعة أم القرى تعتزم إقامة حفل تخرج غداً الأحد لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالليث وأضم، في قاعة اللؤلؤة بالليث، وعددهم أكثر من 1400 طالب وطالبة، من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ.

فيروس كورونا الجديد جامعة أم القرى

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احترازياً.. جامعة أم القرى تؤجل حفل تخرج طلاب الكلية الجامعية بالليث
سبق

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، عن صدور توجيه من مدير جامعة أم القرى بتأجيل حفل التخرج لهذا العام كإجراء احترازي صحي لسلامة الطلاب والطالبات.

وفي التفاصيل، نوهت الكلية أنه سيتم تعويض الطلبة بالطريقة المناسبة، حيث كانت جامعة أم القرى تعتزم إقامة حفل تخرج غداً الأحد لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالليث وأضم، في قاعة اللؤلؤة بالليث، وعددهم أكثر من 1400 طالب وطالبة، من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:54 AM

احترازياً.. جامعة أم القرى تؤجل حفل تخرج طلاب الكلية الجامعية بالليث

عددهم 1400 طالب من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، عن صدور توجيه من مدير جامعة أم القرى بتأجيل حفل التخرج لهذا العام كإجراء احترازي صحي لسلامة الطلاب والطالبات.

وفي التفاصيل، نوهت الكلية أنه سيتم تعويض الطلبة بالطريقة المناسبة، حيث كانت جامعة أم القرى تعتزم إقامة حفل تخرج غداً الأحد لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالليث وأضم، في قاعة اللؤلؤة بالليث، وعددهم أكثر من 1400 طالب وطالبة، من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ.

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