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موسم الإنفلونزا وسط جائحة كورونا.. ما توقعات العلماء؟

خبير أمراض معدية: الأقنعة تقلّل انتقال أمراض الجهاز التنفسي

ذكر خبير الأمراض المعدية ومدير مجموعة "مايو كلينك" لأبحاث اللقاحات الدكتور غريغوري بولاند، أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيحدث بالضبط مع اقتراب فصل الشتاء فيما يتعلق بآثار "كوفيد-19" على موسم الإنفلونزا 2020 - 2021، فإن نصف الكرة الجنوبي، حيث يقترب موسم الإنفلونزا من نهايته، يقدم بعض الأدلة.

وقال "بولاند": من المثير للاهتمام، أنه مع ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فإن ما نراه في نصف الكرة الجنوبي هو أن عبء الإنفلونزا انخفض كثيرا.. لذا، فإن الأقنعة في الواقع مهمة وتعمل على تقليل انتقال أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف وفق ما نقلته "روسيا اليوم": ستكون إستراتيجيات إبطاء انتشار "كوفيد-19"، مثل ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل ممتاز، مهمة أيضاً في تقليل تفشي الإنفلونزا.

وأردف "بولاند": نقترح أيضاً على أولئك الراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا، أن يحصلوا عليه في وقت أبكر قليلاً مما قد اعتادوا عليه، ربما في أوائل سبتمبر، ويجب ألا ينتظروا حتى نوفمبر أو ديسمبر.

وأشار إلى أن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المشكلات الطبية ويمكن أن تسبّب في حد ذاتها زيادة في الطلب على النظام الطبي.

وقال: المحتمل أن يحدث هذا العام هو أننا سنواجه فيروسات كورونا الموسمية التي تسبّب المرض، حيث إن وباء كورونا الجديد يسبّب المرض، والإنفلونزا تسبّب المرض.. وبذلك سنعاني دائماً من السعال الديكي، وبالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على لقاح الحصبة، سيعانون الحصبة وأمراضاً أخرى.

وتابع "بولاند": المشكلة تكمن في أن كل الأعراض تبدو مثل كوفيد-19، وهذا سيشكل ضغطاً على النظام الطبي لا يمكننا التصدّي له على الصعيد الوطني، لذلك من أجل صحتك، وصحة عائلتك، ومجتمعك، يُرجى الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام، وارتداء الأقنعة، وممارسة التباعد الجسدي، وغسل اليدين.

فيروس كورونا الجديد

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موسم الإنفلونزا وسط جائحة كورونا.. ما توقعات العلماء؟
سبق

ذكر خبير الأمراض المعدية ومدير مجموعة "مايو كلينك" لأبحاث اللقاحات الدكتور غريغوري بولاند، أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيحدث بالضبط مع اقتراب فصل الشتاء فيما يتعلق بآثار "كوفيد-19" على موسم الإنفلونزا 2020 - 2021، فإن نصف الكرة الجنوبي، حيث يقترب موسم الإنفلونزا من نهايته، يقدم بعض الأدلة.

وقال "بولاند": من المثير للاهتمام، أنه مع ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فإن ما نراه في نصف الكرة الجنوبي هو أن عبء الإنفلونزا انخفض كثيرا.. لذا، فإن الأقنعة في الواقع مهمة وتعمل على تقليل انتقال أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف وفق ما نقلته "روسيا اليوم": ستكون إستراتيجيات إبطاء انتشار "كوفيد-19"، مثل ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل ممتاز، مهمة أيضاً في تقليل تفشي الإنفلونزا.

وأردف "بولاند": نقترح أيضاً على أولئك الراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا، أن يحصلوا عليه في وقت أبكر قليلاً مما قد اعتادوا عليه، ربما في أوائل سبتمبر، ويجب ألا ينتظروا حتى نوفمبر أو ديسمبر.

وأشار إلى أن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المشكلات الطبية ويمكن أن تسبّب في حد ذاتها زيادة في الطلب على النظام الطبي.

وقال: المحتمل أن يحدث هذا العام هو أننا سنواجه فيروسات كورونا الموسمية التي تسبّب المرض، حيث إن وباء كورونا الجديد يسبّب المرض، والإنفلونزا تسبّب المرض.. وبذلك سنعاني دائماً من السعال الديكي، وبالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على لقاح الحصبة، سيعانون الحصبة وأمراضاً أخرى.

وتابع "بولاند": المشكلة تكمن في أن كل الأعراض تبدو مثل كوفيد-19، وهذا سيشكل ضغطاً على النظام الطبي لا يمكننا التصدّي له على الصعيد الوطني، لذلك من أجل صحتك، وصحة عائلتك، ومجتمعك، يُرجى الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام، وارتداء الأقنعة، وممارسة التباعد الجسدي، وغسل اليدين.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:40 PM

موسم الإنفلونزا وسط جائحة كورونا.. ما توقعات العلماء؟

خبير أمراض معدية: الأقنعة تقلّل انتقال أمراض الجهاز التنفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر خبير الأمراض المعدية ومدير مجموعة "مايو كلينك" لأبحاث اللقاحات الدكتور غريغوري بولاند، أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيحدث بالضبط مع اقتراب فصل الشتاء فيما يتعلق بآثار "كوفيد-19" على موسم الإنفلونزا 2020 - 2021، فإن نصف الكرة الجنوبي، حيث يقترب موسم الإنفلونزا من نهايته، يقدم بعض الأدلة.

وقال "بولاند": من المثير للاهتمام، أنه مع ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فإن ما نراه في نصف الكرة الجنوبي هو أن عبء الإنفلونزا انخفض كثيرا.. لذا، فإن الأقنعة في الواقع مهمة وتعمل على تقليل انتقال أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف وفق ما نقلته "روسيا اليوم": ستكون إستراتيجيات إبطاء انتشار "كوفيد-19"، مثل ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل ممتاز، مهمة أيضاً في تقليل تفشي الإنفلونزا.

وأردف "بولاند": نقترح أيضاً على أولئك الراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا، أن يحصلوا عليه في وقت أبكر قليلاً مما قد اعتادوا عليه، ربما في أوائل سبتمبر، ويجب ألا ينتظروا حتى نوفمبر أو ديسمبر.

وأشار إلى أن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المشكلات الطبية ويمكن أن تسبّب في حد ذاتها زيادة في الطلب على النظام الطبي.

وقال: المحتمل أن يحدث هذا العام هو أننا سنواجه فيروسات كورونا الموسمية التي تسبّب المرض، حيث إن وباء كورونا الجديد يسبّب المرض، والإنفلونزا تسبّب المرض.. وبذلك سنعاني دائماً من السعال الديكي، وبالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على لقاح الحصبة، سيعانون الحصبة وأمراضاً أخرى.

وتابع "بولاند": المشكلة تكمن في أن كل الأعراض تبدو مثل كوفيد-19، وهذا سيشكل ضغطاً على النظام الطبي لا يمكننا التصدّي له على الصعيد الوطني، لذلك من أجل صحتك، وصحة عائلتك، ومجتمعك، يُرجى الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام، وارتداء الأقنعة، وممارسة التباعد الجسدي، وغسل اليدين.

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