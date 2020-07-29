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"تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهام اللجنة، بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها: الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.

إضافة إلى الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

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"تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهام اللجنة، بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها: الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.

إضافة إلى الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:29 PM

"تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

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علي حفول - نجران
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وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهام اللجنة، بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها: الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.

إضافة إلى الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

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