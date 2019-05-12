السوق السعودي يُنهي جلسة الثلاثاء مرتفعًا 80 نقطة.. وسهم أرامكو في الواجهة

عند 6684 نقطة ووسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 6684 نقطة (+80 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" أكثر من 1% عند 31.30 ريالًا.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول 2020 بقيمة 63.53 مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35 ريال للسهم.

وأغلق سهم "سابك" عند 76 ريالًا (+4%).

ووفق موقع "أرقام"، صعد سهم "ينساب" بنحو 2% عند 47.30 ريالًا، عقب إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019.

وتصدرت أسهم "بتروكيم" و"القصيم القابضة" و"تبوك الزراعية"، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.