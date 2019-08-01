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700 متغير على خرائط الكشافة الإرشادية في حج هذا العام

"الحربي": الطبقات التي استُخدمت في إعدادها 150 ألف طبقة

كشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الخرائط الإرشادية التي أصدرتها المعسكرات منتصف الأسبوع الماضي لـ(مكة المكرمة، وحي العزيزية، والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومشعري منى وعرفات) قد شهدت حوالي 700 متغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي.

وقال "الحربي": إن الفريق الذي قام بإعداد وتجهيز الخرائط يتكون من خمسة من المتخصصين من منسوبي الجمعية، إضافة إلى 35 فرداً ساهموا في إعدادها وإخراجها ومن تمت استشارتهم.

وأضاف: بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يومياً لمدة 45 يوماً، مشيراً إلى أن الطبقات (الشرائح) التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة.

وقدم قائد عام المعسكرات شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل ميداني ومكتبي مستمر منذ شهر شوال، مثمناً الدعم والتوجيه والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.

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700 متغير على خرائط الكشافة الإرشادية في حج هذا العام
سبق

كشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الخرائط الإرشادية التي أصدرتها المعسكرات منتصف الأسبوع الماضي لـ(مكة المكرمة، وحي العزيزية، والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومشعري منى وعرفات) قد شهدت حوالي 700 متغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي.

وقال "الحربي": إن الفريق الذي قام بإعداد وتجهيز الخرائط يتكون من خمسة من المتخصصين من منسوبي الجمعية، إضافة إلى 35 فرداً ساهموا في إعدادها وإخراجها ومن تمت استشارتهم.

وأضاف: بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يومياً لمدة 45 يوماً، مشيراً إلى أن الطبقات (الشرائح) التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة.

وقدم قائد عام المعسكرات شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل ميداني ومكتبي مستمر منذ شهر شوال، مثمناً الدعم والتوجيه والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:47 AM

700 متغير على خرائط الكشافة الإرشادية في حج هذا العام

"الحربي": الطبقات التي استُخدمت في إعدادها 150 ألف طبقة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الخرائط الإرشادية التي أصدرتها المعسكرات منتصف الأسبوع الماضي لـ(مكة المكرمة، وحي العزيزية، والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومشعري منى وعرفات) قد شهدت حوالي 700 متغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي.

وقال "الحربي": إن الفريق الذي قام بإعداد وتجهيز الخرائط يتكون من خمسة من المتخصصين من منسوبي الجمعية، إضافة إلى 35 فرداً ساهموا في إعدادها وإخراجها ومن تمت استشارتهم.

وأضاف: بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يومياً لمدة 45 يوماً، مشيراً إلى أن الطبقات (الشرائح) التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة.

وقدم قائد عام المعسكرات شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل ميداني ومكتبي مستمر منذ شهر شوال، مثمناً الدعم والتوجيه والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.

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