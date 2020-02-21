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"مدني مكة" يُخمد حريق حي "العتيبية"

الحادث أسفَرَ عن وفاة شخص واحد

أفادَ المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ"سبق"، بأن غرفة عمليات "٩١١" تَلَقَّت في تمام الساعة 04:05 بلاغًا بنشوب حريق بشقة بحي العتيبية؛ حيث شوهدت ألسنة اللهب من الخارج.

وقال "القرني": انطلقت الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع على الفور، وتَبَيّن أن النيران اندلعت بشقة في الدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: قامت الفِرَق بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث وفاة شخص في العقد الثالث من العمر.

وشدد "القرني" على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

_______

فِرَق الدفاع المدني أخمدت النيران

مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة"

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي العتيبية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم العثور على الجثة متفحمة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يُخمد حريق حي "العتيبية"
سبق

أفادَ المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ"سبق"، بأن غرفة عمليات "٩١١" تَلَقَّت في تمام الساعة 04:05 بلاغًا بنشوب حريق بشقة بحي العتيبية؛ حيث شوهدت ألسنة اللهب من الخارج.

وقال "القرني": انطلقت الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع على الفور، وتَبَيّن أن النيران اندلعت بشقة في الدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: قامت الفِرَق بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث وفاة شخص في العقد الثالث من العمر.

وشدد "القرني" على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

_______

فِرَق الدفاع المدني أخمدت النيران

مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة"

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي العتيبية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم العثور على الجثة متفحمة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
03:42 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

"مدني مكة" يُخمد حريق حي "العتيبية"

الحادث أسفَرَ عن وفاة شخص واحد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,008

أفادَ المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ"سبق"، بأن غرفة عمليات "٩١١" تَلَقَّت في تمام الساعة 04:05 بلاغًا بنشوب حريق بشقة بحي العتيبية؛ حيث شوهدت ألسنة اللهب من الخارج.

وقال "القرني": انطلقت الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع على الفور، وتَبَيّن أن النيران اندلعت بشقة في الدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: قامت الفِرَق بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث وفاة شخص في العقد الثالث من العمر.

وشدد "القرني" على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

_______

فِرَق الدفاع المدني أخمدت النيران

مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة"

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي العتيبية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم العثور على الجثة متفحمة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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