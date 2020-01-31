"الأرصاد" تنبه الجوف والشمالية: ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل طريف وعرعر والقريات وطبرجل.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.