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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

مناطق الجنوب تسجل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا".. جازان الأعلى بحالات التعافي

أكثر الإصابات في بيش بـ11 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن مناطق جنوب المملكة سجلت، 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وذلك في عدد من المدن، وكانت مدينة بيش بمنطقة جازان أعلى رقم للإصابات بمدن الجنوب.

وسجلت مدينة بيش بجازان 11 حالة، ومدينة نجران حالة واحدة، وشرورة حالتين، والمخواة حالة واحدة، والرين حالة واحدة أيضاً، وقرعة في الباحة حالتين.

ووفق بيانات موقع وزارة الصحة حتى أمس الأول، فقد سجلت جازان أعلى معدل حالات التعافي بمناطق جنوب السعودية، وكذلك سجلت بيش أعلى معدل إصابة في الجنوب، حيث تعود تلك الإصابات في معظمها إلى عمالة وافدة في إسكانات العمال؛ بسبب المخالطة مع مصاب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مناطق الجنوب تسجل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا".. جازان الأعلى بحالات التعافي
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن مناطق جنوب المملكة سجلت، 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وذلك في عدد من المدن، وكانت مدينة بيش بمنطقة جازان أعلى رقم للإصابات بمدن الجنوب.

وسجلت مدينة بيش بجازان 11 حالة، ومدينة نجران حالة واحدة، وشرورة حالتين، والمخواة حالة واحدة، والرين حالة واحدة أيضاً، وقرعة في الباحة حالتين.

ووفق بيانات موقع وزارة الصحة حتى أمس الأول، فقد سجلت جازان أعلى معدل حالات التعافي بمناطق جنوب السعودية، وكذلك سجلت بيش أعلى معدل إصابة في الجنوب، حيث تعود تلك الإصابات في معظمها إلى عمالة وافدة في إسكانات العمال؛ بسبب المخالطة مع مصاب.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:25 PM

مناطق الجنوب تسجل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا".. جازان الأعلى بحالات التعافي

أكثر الإصابات في بيش بـ11 حالة

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,983

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن مناطق جنوب المملكة سجلت، 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وذلك في عدد من المدن، وكانت مدينة بيش بمنطقة جازان أعلى رقم للإصابات بمدن الجنوب.

وسجلت مدينة بيش بجازان 11 حالة، ومدينة نجران حالة واحدة، وشرورة حالتين، والمخواة حالة واحدة، والرين حالة واحدة أيضاً، وقرعة في الباحة حالتين.

ووفق بيانات موقع وزارة الصحة حتى أمس الأول، فقد سجلت جازان أعلى معدل حالات التعافي بمناطق جنوب السعودية، وكذلك سجلت بيش أعلى معدل إصابة في الجنوب، حيث تعود تلك الإصابات في معظمها إلى عمالة وافدة في إسكانات العمال؛ بسبب المخالطة مع مصاب.

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