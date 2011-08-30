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فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة "جندي" رجال.. اليوم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) برتبة (جندي) رجال.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة "جندي" رجال.. اليوم
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) برتبة (جندي) رجال.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:38 AM

فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة "جندي" رجال.. اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) برتبة (جندي) رجال.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result

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