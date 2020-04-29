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الصحة المصرية: تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة

قالت الوزارة: ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة.
وبينت الوزارة خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافياً.
لافتاً إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد

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الصحة المصرية: تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة.
وبينت الوزارة خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافياً.
لافتاً إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:07 PM

الصحة المصرية: تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة

قالت الوزارة: ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة.
وبينت الوزارة خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافياً.
لافتاً إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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