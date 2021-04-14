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استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام

تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي، ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وتعنى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف الإدارة مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى، وتم توزيع عدة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانيًّا لضمان التزامهم بالتعليمات.

(180) موظفًا و(8000) عربة
وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات، والتي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة؛ مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جهزت الإدارة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، والتي يتم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما يتم تعقيم جميع العربات العادية والكهربائية، ويعمل في الإشراف على العربات أكثر من (١٨٠) موظفًا على مدار الساعة، ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام
سبق

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي، ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وتعنى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف الإدارة مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى، وتم توزيع عدة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانيًّا لضمان التزامهم بالتعليمات.

(180) موظفًا و(8000) عربة
وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات، والتي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة؛ مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جهزت الإدارة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، والتي يتم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما يتم تعقيم جميع العربات العادية والكهربائية، ويعمل في الإشراف على العربات أكثر من (١٨٠) موظفًا على مدار الساعة، ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
07:17 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:15 PM

استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام

تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي، ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

وتعنى إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف الإدارة مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى، وتم توزيع عدة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، كما تقوم الإدارة بجولات ميدانية للتأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها وانتشارهم في المواقع المخصصة لها، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانيًّا لضمان التزامهم بالتعليمات.

(180) موظفًا و(8000) عربة
وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات، والتي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة؛ مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جهزت الإدارة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، والتي يتم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما يتم تعقيم جميع العربات العادية والكهربائية، ويعمل في الإشراف على العربات أكثر من (١٨٠) موظفًا على مدار الساعة، ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

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