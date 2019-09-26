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"عبيد" استأذن من عمله ولم يعد حتى الآن.. وشقيقه يناشد البحث عنه

يعمل بظهران الجنوب وسليم ولا يعاني من أي مرض

تبحث الجهات الأمنية -وتحديدًا في محافظة ظهران الجنوب- عن رجل أمن فُقِد بعد أن خرج من عمله (مستأذن) عصر يوم الأحد الماضي، قاصدًا أحد المطاعم بالمحافظة، ولم يعد حتى ساعة نشر الخبر".

وقال لـ"سبق": شقيق المفقود "بادي بن إبراهيم آل ضويان" من محافظة السليل بمنطقة الرياض: إن "عبيد" يعمل رجل أمن بمحافظة ظهران الجنوب، وفُقد من يوم الأحد الماضي وانقطع الاتصال منه من تلك اللحظة ولم يكن هناك تواصل بينه وبين أسرته أو زملائه في العمل، وكذلك لم نجد مركبته التي يستقلّها من نوع كامري لون أسود".

بيّن "آل ضويان" أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة السليل، وبدورها مشكورة رفعت برقية، وتم التعميم عنه رسميّاً، ولم أجد ردًّا من أي جهة، مؤكدًا أنه سليم ولا يعاني من أي مرض، ومتفائل في الوقت نفسه بوقفة أهالي وشباب ظهران الجنوب والحرجة الإنسانية، وتفاعلهم بالمبادرة مع ذوي المفقود والبحث عنه".

وناشد "آل ضويان" سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتدخله وتوجيه الجهات الأمنية للبحث عنه ومعرفة تفاصيل اختفائه؛ كونه خرج وهو رسمي؛ وذلك من خلال تحديد موقعه عبر أبراج هاتفه النقّال، كما زود "آل ضويان" "سبق" بمقطع فيديو فيه جميع المعلومات عن شقيقه المفقود".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبيد" استأذن من عمله ولم يعد حتى الآن.. وشقيقه يناشد البحث عنه
سبق

تبحث الجهات الأمنية -وتحديدًا في محافظة ظهران الجنوب- عن رجل أمن فُقِد بعد أن خرج من عمله (مستأذن) عصر يوم الأحد الماضي، قاصدًا أحد المطاعم بالمحافظة، ولم يعد حتى ساعة نشر الخبر".

وقال لـ"سبق": شقيق المفقود "بادي بن إبراهيم آل ضويان" من محافظة السليل بمنطقة الرياض: إن "عبيد" يعمل رجل أمن بمحافظة ظهران الجنوب، وفُقد من يوم الأحد الماضي وانقطع الاتصال منه من تلك اللحظة ولم يكن هناك تواصل بينه وبين أسرته أو زملائه في العمل، وكذلك لم نجد مركبته التي يستقلّها من نوع كامري لون أسود".

بيّن "آل ضويان" أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة السليل، وبدورها مشكورة رفعت برقية، وتم التعميم عنه رسميّاً، ولم أجد ردًّا من أي جهة، مؤكدًا أنه سليم ولا يعاني من أي مرض، ومتفائل في الوقت نفسه بوقفة أهالي وشباب ظهران الجنوب والحرجة الإنسانية، وتفاعلهم بالمبادرة مع ذوي المفقود والبحث عنه".

وناشد "آل ضويان" سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتدخله وتوجيه الجهات الأمنية للبحث عنه ومعرفة تفاصيل اختفائه؛ كونه خرج وهو رسمي؛ وذلك من خلال تحديد موقعه عبر أبراج هاتفه النقّال، كما زود "آل ضويان" "سبق" بمقطع فيديو فيه جميع المعلومات عن شقيقه المفقود".

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
04:47 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
05:11 PM

"عبيد" استأذن من عمله ولم يعد حتى الآن.. وشقيقه يناشد البحث عنه

يعمل بظهران الجنوب وسليم ولا يعاني من أي مرض

A A A
خلف الدوسري - الرياض
5
4,079

تبحث الجهات الأمنية -وتحديدًا في محافظة ظهران الجنوب- عن رجل أمن فُقِد بعد أن خرج من عمله (مستأذن) عصر يوم الأحد الماضي، قاصدًا أحد المطاعم بالمحافظة، ولم يعد حتى ساعة نشر الخبر".

وقال لـ"سبق": شقيق المفقود "بادي بن إبراهيم آل ضويان" من محافظة السليل بمنطقة الرياض: إن "عبيد" يعمل رجل أمن بمحافظة ظهران الجنوب، وفُقد من يوم الأحد الماضي وانقطع الاتصال منه من تلك اللحظة ولم يكن هناك تواصل بينه وبين أسرته أو زملائه في العمل، وكذلك لم نجد مركبته التي يستقلّها من نوع كامري لون أسود".

بيّن "آل ضويان" أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة السليل، وبدورها مشكورة رفعت برقية، وتم التعميم عنه رسميّاً، ولم أجد ردًّا من أي جهة، مؤكدًا أنه سليم ولا يعاني من أي مرض، ومتفائل في الوقت نفسه بوقفة أهالي وشباب ظهران الجنوب والحرجة الإنسانية، وتفاعلهم بالمبادرة مع ذوي المفقود والبحث عنه".

وناشد "آل ضويان" سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتدخله وتوجيه الجهات الأمنية للبحث عنه ومعرفة تفاصيل اختفائه؛ كونه خرج وهو رسمي؛ وذلك من خلال تحديد موقعه عبر أبراج هاتفه النقّال، كما زود "آل ضويان" "سبق" بمقطع فيديو فيه جميع المعلومات عن شقيقه المفقود".

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