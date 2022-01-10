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الصين تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 103776 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة، أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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الصين تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 103776 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة، أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:51 AM

الصين تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 103776 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة، أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,350
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,729
2.5 مليار ..

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