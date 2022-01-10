الصين تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 103776 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة، أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.