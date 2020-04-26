النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

فرنسا .. مجلس استشاري: على تلاميذ المدارس الأكبر سنًّا وضع كمامات

قال المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن جائحة فيروس كورونا يوم السبت: إنه يتعين على تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا و18 عامًا وضع كمامات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن كل العاملين في "الكليات" و"المدارس الثانوية" الذين يتعاملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا وضْع كمامات أيضًا على الرغم من قوله إن من المستحيل جعل أطفال المدارس الأصغر سنًّا -والذين تتراوح أعمارهم على سبيل المثال بين أربع سنوات و11 سنة- أن يفعلوا ذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير على حسابه في "تويتر": إن النتائج التي خلص إليها المجلس العلمي، ستشكل جزءًا من اعتبارات الحكومة بشأن كيفية إعادة فتح المدارس في 11 مايو.

وتشهد فرنسا إجراءات عزل عام منذ منتصف مارس؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وتأمل الحكومة إعادة فتح البلاد تدريجيًّا ابتداء من 11 مايو.

فرنسا

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا .. مجلس استشاري: على تلاميذ المدارس الأكبر سنًّا وضع كمامات
سبق

قال المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن جائحة فيروس كورونا يوم السبت: إنه يتعين على تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا و18 عامًا وضع كمامات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن كل العاملين في "الكليات" و"المدارس الثانوية" الذين يتعاملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا وضْع كمامات أيضًا على الرغم من قوله إن من المستحيل جعل أطفال المدارس الأصغر سنًّا -والذين تتراوح أعمارهم على سبيل المثال بين أربع سنوات و11 سنة- أن يفعلوا ذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير على حسابه في "تويتر": إن النتائج التي خلص إليها المجلس العلمي، ستشكل جزءًا من اعتبارات الحكومة بشأن كيفية إعادة فتح المدارس في 11 مايو.

وتشهد فرنسا إجراءات عزل عام منذ منتصف مارس؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وتأمل الحكومة إعادة فتح البلاد تدريجيًّا ابتداء من 11 مايو.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:29 AM

فرنسا .. مجلس استشاري: على تلاميذ المدارس الأكبر سنًّا وضع كمامات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
55

قال المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن جائحة فيروس كورونا يوم السبت: إنه يتعين على تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا و18 عامًا وضع كمامات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن كل العاملين في "الكليات" و"المدارس الثانوية" الذين يتعاملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا وضْع كمامات أيضًا على الرغم من قوله إن من المستحيل جعل أطفال المدارس الأصغر سنًّا -والذين تتراوح أعمارهم على سبيل المثال بين أربع سنوات و11 سنة- أن يفعلوا ذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير على حسابه في "تويتر": إن النتائج التي خلص إليها المجلس العلمي، ستشكل جزءًا من اعتبارات الحكومة بشأن كيفية إعادة فتح المدارس في 11 مايو.

وتشهد فرنسا إجراءات عزل عام منذ منتصف مارس؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وتأمل الحكومة إعادة فتح البلاد تدريجيًّا ابتداء من 11 مايو.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,600
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,641

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة