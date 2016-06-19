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إصابة 16 شخصًا جراء زلزال عنيف ضرب شمال غربي اليابان

بقوة 6.7 درجة.. تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن 9 آلاف منزل

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل جُرحوا بعد زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد؛ مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي، صباح الأربعاء؛ إلا أن الهيئة ما زالت تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.

وتَسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو تسعة آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتيْ ياماجاتا ونيجاتا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر، سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

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إصابة 16 شخصًا جراء زلزال عنيف ضرب شمال غربي اليابان
سبق

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل جُرحوا بعد زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد؛ مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي، صباح الأربعاء؛ إلا أن الهيئة ما زالت تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.

وتَسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو تسعة آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتيْ ياماجاتا ونيجاتا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر، سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:30 AM

إصابة 16 شخصًا جراء زلزال عنيف ضرب شمال غربي اليابان

بقوة 6.7 درجة.. تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن 9 آلاف منزل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل جُرحوا بعد زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد؛ مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي، صباح الأربعاء؛ إلا أن الهيئة ما زالت تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.

وتَسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو تسعة آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتيْ ياماجاتا ونيجاتا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر، سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

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